ÍÄ¤¤Ì¼¤ò¸«¤Æ»×¤¦¤³¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ëÎÏ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¿·¯¤ÎÇØÃæ¤Ë¸«¤¿Ì´¤Ï¡Ê17¡Ë
¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤¿²ÈÄí¤ÎËÜ²»¡¿·¯¤ÎÇØÃæ¤Ë¸«¤¿Ì´¤Ï¡Ê1¡Ë
¡Ö¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ç»î¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤Ç¤¹¡×
¤ª¼õ¸³¤ÎÀ¤³¦¤ÏÉÙÍµÁØ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¼ê²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¯¿·ÅÄ°«¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¡£¤¢¤ëÆü½¾»ÐËå¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³¤Î²á¹ó¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡£Í§¿Í¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢»î¤·¤Ë¡Ä¤ÈÌ¼¤ò¾®³Ø¹»¼õ¸³ÍÑ¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¤á¤°¤ë²ÈÂ²¤Î¸÷¤È°Ç¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Ç²áÇ®¤·Â³¤±¤ë¶µ°éÇ®¡£²á¹ó¤Ê¤ª¼õ¸³¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¡á¤¿¤Á¤Ð¤ÊË²Ä¡¢¸¶ºî¡á³°»³·°¡¿¡Ø·¯¤ÎÇØÃæ¤Ë¸«¤¿Ì´¤Ï¡Ù