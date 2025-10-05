±óÆ£·û°ì¡õ¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÂç¶¶ÏÂÌé ÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¡ªÂç¶¶¤Ï»ÒÌò»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÆ²ñ ¥¢¥«¥Ú¥é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª
10·î6Æü¡Ê·î¡ËÌë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¤Ë¤Ï¡¢±óÆ£·û°ì¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥É¥é¥Þ¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿Æó¿Í¡£±óÆ£¤Ï¡Ö½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ªÂç¶¶¤¯¤ó¤Ë¡×¡ÖÄ«ËèÆü¥Ï¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£Âç¶¶¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤¬¥Ï¥°¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¡Ê»£±ÆÁ°¤Ë¡Ë¥Ï¥°¤·¤¿¤éµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤·¤¿¤éËèÄ«¥Ï¥°¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢±óÆ£¤â¡Ö²¶¤â¡Ê¥Ï¥°¡Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¡ÈÃçÎÉ¤·¥Ï¥°¡É¤òÈäÏª¡£
Âç¶¶¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Ï»£¤ë¤È¤¤Ï¡Ê´é¡Ë±£¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·Î¸Å¤òÍýÍ³¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¡È¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£
°ìÊý¤Ç±óÆ£¤Ï¡Ö¥¶¥ê¥¬¥Ë¼è¤ë¤À¤±¤ÎÃæ³Ø»þÂå¡×¡Ö¹â¹»¤ÏÆó³Ø´ü¤ÇÃæÂà¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¶¶¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤¹¤®¤ëÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÌÀ!? ¤½¤ó¤Ê±óÆ£¤¬ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤·¤¿¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿·àÃÄ¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤ä¡¢·àÃÄ»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£»ÒÌò»þÂå¤«¤éÂç³èÌö¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé »×¤¤½Ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ººÆ²ñ
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÂç¶¶¤Î¤´Î¾¿Æ¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢À¼¤Î¤ß½Ð±é¡£Âç¶¶¤Î¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¤ÈÂç¶¶¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Âç¶¶¤ÎÂ´±à¼°¤òµÏ¿¤·¤¿µ®½Å¤Ê¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤òÂç¸ø³«¡£
CM¤Ê¤É¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª»Ò¤É¤â¥¢¥«¥Ú¥é¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ä¤¤½¤Ð¡ùSOUL¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ11ºÐ¤ÎÂç¶¶¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢¤ä¤¤½¤Ð¡ùSOUL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¼Â¸½¡£¤È¤â¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤Ç¤âËèÆü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦Âç¶¶¤Î¤ªÊì¤µ¤Þ¤«¤é¡¢Âç¶¶¤Ø°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë´¶Æ°¤Î¤ª¼ê»æ¤¬¡ª