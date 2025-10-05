¡ÚJ2Âè32Àá¡Û(¥Ë¥ó¥¹¥¿)

°¦É² 1-3(Á°È¾1-0)¿å¸Í

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[°¦]¿¼ß·Í¤ÂÀ(11Ê¬)

[¿å]Âçºê¹Ò»í(50Ê¬)¡¢Â¿ÅÄ·½Í¤(59Ê¬)¡¢Â¼ÅÄ¹Ò°ì(85Ê¬)

<·Ù¹ð>

[°¦]¿¹»³¸øÌï(58Ê¬)

[¿å]»³ºê´õ°ì(36Ê¬)

¼ç¿³:ÀèÎ©·½¸ã

¨¦¿å¸Í¤¬2Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥­¡¼¥×! FWÂ¿ÅÄ·½Í¤¤Î¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤Ê¤É·×3ÆÀÅÀ¤Ç°¦É²¤ËµÕÅ¾¾¡Íø