¡ÚJ2Âè32Àá¡Û(¥Ë¥ó¥¹¥¿)
°¦É² 1-3(Á°È¾1-0)¿å¸Í
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[°¦]¿¼ß·Í¤ÂÀ(11Ê¬)
[¿å]Âçºê¹Ò»í(50Ê¬)¡¢Â¿ÅÄ·½Í¤(59Ê¬)¡¢Â¼ÅÄ¹Ò°ì(85Ê¬)
<·Ù¹ð>
[°¦]¿¹»³¸øÌï(58Ê¬)
[¿å]»³ºê´õ°ì(36Ê¬)
¼ç¿³:ÀèÎ©·½¸ã
¨¦¿å¸Í¤¬2Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×! FWÂ¿ÅÄ·½Í¤¤Î¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤Ê¤É·×3ÆÀÅÀ¤Ç°¦É²¤ËµÕÅ¾¾¡Íø
¨¦¿å¸Í¤¬2Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×! FWÂ¿ÅÄ·½Í¤¤Î¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤Ê¤É·×3ÆÀÅÀ¤Ç°¦É²¤ËµÕÅ¾¾¡Íø