¿å¸Í¤¬2Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×! FWÂ¿ÅÄ·½Í¤¤Î¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤Ê¤É·×3ÆÀÅÀ¤Ç°¦É²¤ËµÕÅ¾¾¡Íø
[10.5 J2Âè32Àá °¦É² 1-3 ¿å¸Í ¥Ë¥ó¥¹¥¿]
¡¡J2Âè32Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢1°Ì¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï20°Ì°¦É²FC¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î3¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¡£2Ï¢¾¡¤Ç6»î¹çÉé¤±¤Ê¤·(2¾¡4Ê¬)¤È¤·¡¢¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡°¦É²¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾11Ê¬¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éMF¿ù¿¹¹Íµ¯¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ë¥¢¤ÎMF¿¼ß·Í¤ÂÀ¤¬³ê¤ê¤Ê¤¬¤éÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿å¸Í¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤«¤éÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£¸åÈ¾5Ê¬¡¢MFÂçºê¹Ò»í¤¬º¸Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤ÏMF²ÃÆ£Àé¿Ò¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éFWÂ¿ÅÄ·½Í¤¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢GKÄÔ¼þ¸ã¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤ÆµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£Î©ÀµÂç¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿Â¿ÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥×¥í½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾40Ê¬¡¢MF»³ËÜÈ»Âç¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£DFÂ¼ÅÄ¹Ò°ì¤¬¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢3-1¤È¤·¤¿¡£
¡¡°¦É²¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¸å¤â¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤ÉÕ¤±¤º¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¡£»ÄÎ±·÷Æâ17°Ì¤È14¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÎºÇ²¼°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J2Âè32Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢1°Ì¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï20°Ì°¦É²FC¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î3¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¡£2Ï¢¾¡¤Ç6»î¹çÉé¤±¤Ê¤·(2¾¡4Ê¬)¤È¤·¡¢¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡°¦É²¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾11Ê¬¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éMF¿ù¿¹¹Íµ¯¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ë¥¢¤ÎMF¿¼ß·Í¤ÂÀ¤¬³ê¤ê¤Ê¤¬¤éÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿å¸Í¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤«¤éÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£¸åÈ¾5Ê¬¡¢MFÂçºê¹Ò»í¤¬º¸Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾40Ê¬¡¢MF»³ËÜÈ»Âç¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£DFÂ¼ÅÄ¹Ò°ì¤¬¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢3-1¤È¤·¤¿¡£
¡¡°¦É²¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¸å¤â¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤ÉÕ¤±¤º¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¡£»ÄÎ±·÷Æâ17°Ì¤È14¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÎºÇ²¼°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£