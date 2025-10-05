TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ï¡ÖOVERDRIVE¡×¡ª¥á¥ó¥Ðー¤ÎJIHOON¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã
TWS¡ÊÆÉ¤ß¡§¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤¬10·î4Æü¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ðー¤¬½é¤á¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë
¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇTWS¤Ï¡¢¿·Éè¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖOVERDRIVE¡×¤È9·î22Æü¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖHead Shoulders Knees Toes¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖHOT BLUE SHOES¡×¡ÖCaffeine Rush¡×¡Öoverthinking¡×¡ÖHere For You¡×¤Î·×6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TWS¤Ïº£ºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç½é¤á¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¡¢°ìÃÊ¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ ¤Þ¤º¡¢¡ÖOVERDRIVE¡×¤Îºî»ì¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥á¥ó¥ÐーJIHOON¤ÎÌ¾Á°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿TWS¤ÎÇúÈ¯¤¹¤ë´¶¾ð¤ÈÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¿´¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢JIHOON¤Î¿¿¿´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²Î»ì¤¬Ä°¤¯³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎDOHOON¤¬ºÇ¸å¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖHere For You¡×¤Îºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ Èà¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î²Î¤Ë²Î»ì¤òºÜ¤»¡¢42¡Ê¢¨¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿TWS¤Î¿¿¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¹Í¤¨¤È¸À¸ì¤¬¿·Éè¤Î¿ï½ê¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿¿ÀµÀ¤Î¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤·¤¿¡£
Àè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ÖHead Shoulders Knees Toes¡×¤Ï¡ÖÆ¬¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡×Á´¿È¤Ç¤è¤É¤ß¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÅÁ¤¨¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖHOT BLUE SHOES¡×¡ÖCaffeine Rush¡×¡Öoverthinking¡×¤Þ¤Ç¡¢¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤â¿·Éè¤ÇÂ£¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¡Øplay hard¡Ù¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤Ï¡¢¼ã¤µ¤È¾ðÇ®¤òÁ´¤ÆÅê¤²¤«¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤â¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡£ ¼ã¡¹¤·¤¤¾¯Ç¯»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«À®Ä¹¤·¤¿Èà¤é¤ÎÇ®¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ 6¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Îµ±¤¯´À¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¾ÈÌÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÀÄ½Õ¤ÎÇ®µ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊTWS¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë10·î8Æü¤Ë¿·Éè¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥á¥É¥ìー¤¬¡¢10Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖOVERDRIVE¡×¤ÎMV¥Æ¥£¥¶ー¤¬½ç¤Ë¥Ùー¥ë¤òÃ¦¤°¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·Éè¤ÎÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¡¢ÂÐ³°³èÆ°¤â³èÈ¯¤À¡£TWS¤Ï10·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤ëCELINE ETE¡Ê¥¨¥Æ¡Ë2026¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë´°Á´ÂÎ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿10·î10Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦Ëã±º¶è¤Î¥½¥¦¥ë¥ïー¥ë¥É¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥Ê¶ä¹Ô¾·ÀÁ¥µ¥Ã¥«ー¹ñ²ÈÂåÉ½¥Áー¥à¿ÆÁ±»î¹ç¡×¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÍ½Äê¤À¡£
(P)&(C) PLEDIS Entertainment
2025.10.13 ON SALE
MINI ALBUM¡Øplay hard¡Ù
¢¨ÆüËÜÈ¯Çä¤Ï10·î30Æü
TWS OFFICIAL SITE
https://tws-official.jp/