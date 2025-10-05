¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò°¦¼Ö¤Ë»ý¤Ä°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¡¡¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯ÇÏ¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÇË³Ê¤Î¶¯¤µ
ÁÉ¤ëÌ¾ÇÏ¤Î¿¿¿ñ
Ï¢ºÜÂè16²ó¡§¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè16²ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î»ý¹þÇÏ¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢£¸Àï£¸¾¡¤Ç°úÂà¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÌ¾ÇÏ¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëÄ«ÆüÇÕ£³ºÐ£Ó¤ò°µ¾¡¤·¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¡¡photo by Sankei Visual
¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢°¦¼Ö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò½ê»ý¤·¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÏÁö¤ê²°¤Î¤è¤¦¤ËÆ»Ï©¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«¸Å¤¤¸ÀÍÕ»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¤Î¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤«¤éÁÛµ¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£Æ±ÇÏ¤Ï¡¢ÊìÇÏ¤¬¼õÂÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿"»ý¹þÇÏ"¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊìÇÏ¤¬¤ªÊ¢¤Ë¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ò½É¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç³¤³°¤Î¥»¥ê»Ô¤Ë¾å¾ì¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1973Ç¯¡£À¤³¦Åª¤Ë¤âÎÉ·ì¤È¤µ¤ì¤ë·ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥»¥êÃÍ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢30Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó9000Ëü±ß¡Ë¤ÇÆüËÜ¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Íî»¥¤·¤¿¡£Í¢Æþ¤ËºÝ¤·¤Æ¤âÅö»þ¤Ç¤ÏÇË³Ê¤Î¶â³Û¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÈÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ò»º¤ßÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÁöÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¡¢»ý¹þÇÏ¤«¤ÄÊì¤¬¹â³ÛÍî»¥¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢Åö»þ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Î¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤¬³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1976¡Á1977Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏºÇ¸Å»²¤ÎÉôÎà¤Ç¡¢¡Ö¸ÀÍÕ»È¤¤¤¬¸Å¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ï1976Ç¯¡¢£³ºÐ¡Ê¸½£²ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë½©¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ÌòÀ¸³è¤ÏÍâÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«£²Ç¯Â¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÆâ¹ñ»º¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ý¹þÇÏ¤Ë¤Ï½ÐÁö¸¢¤Î¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡Ê1983Ç¯¤ËÅ±ÇÑ¡Ë¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¥ÁöÇÏ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ÏÎ¢³¹Æ»¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é°µ¾¡¤Ë¼¡¤°°µ¾¡¤ò½Å¤Í¡¢£¸ÀïÁ´¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£10ÇÏ¿Èº¹°Ê¾å¤ÎÂçº¹¾¡¤Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢£¸Àï¹ç·×¤Ç£²Ãå¤Ë¤Ä¤±¤¿Ãåº¹¤Ï61ÇÏ¿È¤ËµÚ¤Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤À¤±¡¢¸½ºß¤Î£Çµ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂç¥ì¡¼¥¹¤Ç¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£1976Ç¯12·î12Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£´ÀïÌÜ¤ÇÄ©¤ó¤ÀÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëÄ«ÆüÇÕ£³ºÐ£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£³ºÐÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÄº¾å·èÀï¡££³Àï£³¾¡¤Ç¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿"¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼"¤Ï¡¢Ã±¾¡1.7ÇÜ¤Î°µÅÝÅª£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥È¤¬³«¤¯¤È¡¢¤ä¤äÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ö»þ¤Ë²ÃÂ®¤·¤ÆÀèÆ¬¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±ÇÏ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤Ã¤Æ·Ú²÷¤ËÈô¤Ð¤·¡¢¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ºîÀï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Â¾ÇÏ¤È¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÀäÂÐÃÍ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ä«ÆüÇÕ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÇÆ¨¤²¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ï£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡££³¡Á£´ÇÏ¿È¸åÊý¤Î£²ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥·¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä¾Àþ¡¢°È¾å¤Ï¥à¥Á¤ò·Ú¤¯Æþ¤ì¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¤Ï¤ë¤«ÈàÊý¤Ø¤ÈÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï£²Ãå¤Î¥Ò¥·¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ°µ¾¡¡£ÁöÇË¥¿¥¤¥à¤Î£±Ê¬34ÉÃ£´¤ÏÅö»þ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Áö¤ê¤òËè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Ø±Ä¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÉñÂæ¤Ø¤Î»²Àï¤òË¾¤ó¤À¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÏ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÌîÅÏÀ¶°ìµ³¼ê¤¬¡ÖÏÈ½ç¤ÏÂç³°¤Ç¤¤¤¤¡£¾Þ¶â¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´ºÐ¤ÎÊë¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»ý¹þÇÏ¤Ë¤â½ÐÁö¸¢¤Î¤¢¤ëÂç¥ì¡¼¥¹¡¢ÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ø¤Î»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÉÔ±¿¤Ë¤â¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥±¥¬¤òÈ¯¾É¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤æ¤¨¡¢¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Î°Î¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¼ê¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤òÊ¤¤¹°ìÀï¤â¤¢¤ë¡££´ºÐ£¶·î¤ËÄ©¤ó¤ÀÆüËÜÃ»ÇÈ¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¡¢¤ª¤è¤½£µ¥«·î¸å¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¤ÎºÇ½ªÀï¤ò¾¡¤Ä¥×¥ì¥¹¥È¥¦¥³¥¦¤ò£·ÇÏ¿È¤Á¤®¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¡£Åö»þ¤½¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ò¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯ÇÏ¡×¤À¤È¿ä¤¹À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£