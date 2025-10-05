¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û´²À¯¤Î²þ³×¤Ç»þÂå¤¬Èà¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡Ä¡ØÂ¨ÀÊ¼ª³ØÌä¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦»Ô¾ìÄÌ¾Ð¤È¤Ï¡©
´²À¯¤Î²þ³×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¼«³²¤·¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤¬¹ñµö¤Øµ¢¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¤ß¤ó¤Ê²«É½»æ¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤È¤«µººî¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï»Ô¾ìÄÌ¾Ð¡Ê¤¤¤Á¤Ð ¤Ä¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¨Âè37²óÊüÁ÷¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤¬ÄÕ½Å¤ËÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ´²À¯2Ç¯¡Ê1790Ç¯¡Ë¤Ë¡ØÂ¨ÀÊ¼ª³ØÌä¡Ê¤½¤¯¤»¤ ¤ß¤ß¤¬¤¯¤â¤ó¡Ë¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤Ï¤³¤Á¤é¤Î»Ô¾ìÄÌ¾Ð¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
É½¶ñ»Õ¤«¤éµººî¼Ô¤Ø
»Ô¾ìÄÌ¾Ð¡ØÂ¶¿ô¡¹¼ò¤ÎÊÊ¡Ù¤è¤ê¡£
»Ô¾ìÄÌ¾Ð¤Ï¸µÊ¸2Ç¯¡Ê1737Ç¯¡Ë¡¢¹¾¸Í¤ÎÆüËÜ¶¶ÄÌÌýÄ®¤ÇÉ½¶ñ»Õ¤ò±Ä¤à¾®ÁÒ²°¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²È¶È¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«¿È¤âÉ½¶ñ»Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾Î¤Ï¾®ÁÒ²°´îÊ¿¼¡¡Ê¤¤Ø¤¤¤¸¡Ë¡¢ëá¤ÏÇ«°ì¡Ê¤ä¤¹¤«¤º¡Ë¡£¤Þ¤¿»ú¡Ê¢¨¡Ë¤ò»ÒÉ§¡Ê¤·¤²¤ó¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡Ë¤¢¤¶¤Ê¡§Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Î¸Å½¬¤Ç¡¢À®¿ÍÃËÀ¤¬Ì¾¾è¤Ã¤¿ÄÌ¾Î¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊ¸²½¿Í¤â¤è¤¯¾Î¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿ÇÐëß¤ò¤è¤¯¤·¤ÆµÌ¼¶¡Ê¤¤Ä¤À¡Ë¤È¹æ¤·¡¢¶µ·±Äâ¡Ê¤¤ç¤¦¤¯¤ó¤Æ¤¤¡Ë¤ä»°Ê¸À¸¡Ê¤µ¤ó¤â¤ó¤·¤ç¤¦¡¿¤µ¤ó¤â¤ó¤»¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊÌ¹æ¤â»È¤¤Ê¬¤±¤ë¶µÍÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÄÌ¾Ð¤¬µººî¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Â±Ê8Ç¯¡Ê1779Ç¯¡Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î²«É½»æ¡Ø±³¸À×½ÆóÏº·¹¾ëÀ¿¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ìÄÌ¾Ð¤Î¼ç¤ÊºîÉÊ
»Ô¾ìÄÌ¾Ð¡Øµõ¸ÀÌï¼¡Ïº·¹¾ëÀ¿¡Ù¤è¤ê¡£
¡Ä¡ÄÅù¡¹¡£·àÃæ¤Ç¤Ï´²À¯¸µ¡Á2Ç¯¡Ê1789¡Á1790Ç¯¡Ë»þÅÀ¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤«¤é
¡Öº£¤´¤íÄÌ¾ÐÀèÀ¸¤ËÍê¤à¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¤Í¤§¡×
¡ÖÂç»ö¤Í¤§¤Î¤«¡©¤¢¤Î¿Í¤â¤¦¿ïÊ¬¡Ê²«É½»æ¤ò¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤Í¤§¤À¤í¡×
¤Ê¤É¡¢²¿¤À¤«²áµî¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤¦¸«¤ë¤È¡¢·ë¹½¥Þ¥á¤Ë¿·ºî¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨³µ¤Í1¡Á2Ç¯¤Ë1ºî¥Ú¡¼¥¹¤¬¥Þ¥á¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡£¸½Âå¤ËÓÈ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥³¥ß¥±¤Ë¿·´©¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´²À¯¤Î²þ³×¤Ç¡¢»þÂå¤¬Èà¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡©
»Ô¾ìÄÌ¾Ð¡ØÂç¿©¼÷Ç·°Ù¡Ù¤è¤ê¡£
»Ô¾ìÄÌ¾Ð¤ÎºîÉ÷¤Ï¡Ø¶µ·±²ãÇ·¼ö¡Ù¡ØÃé¹§Í·»Å»ö¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÈ½¤ëÄÌ¤ê¡¢¶µ·±¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Åö»þ¤Î²«É½»æ³¦¤Ç¤Ï¡Ö¶µ·±¤ÎÄÌ¾Ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ÐËÜ¿Í¤â·øÊª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢À¸³¶ÆÈ¿È¤ò´Ó¤¡¢¤Þ¤¿ËåÉ×ÉØ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â×÷Ã¸¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹¾¸Í»ÔÃæ¤Î¿Í¡¹¤ÏÄÌ¾Ð¤ò¡Ö»ÔÃæ¤ÎÀç¡Ê°Õ¡§³¹Ãæ¤Ë½»¤àÀç¿Í¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÃøÌ¾¤ÊÄï»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤«¤é¤âÂº·É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°Â±Ê¡¦Å·ÌÀ´ü¤³¤½³ê·Î°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¾Ð¡£¤·¤«¤·»³ÅìµþÅÁ¡Ø¿´³ØÁáÀ÷Áð¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤¿´²À¯´ü¤Ç¤ÏÄÌ¾Ð¤Ë»þÂå¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
»Ô¾ìÄÌ¾Ð¡ØÂ¨ÀÊ¼ª³ØÌä¡Ù¤è¤ê¡£
¹¾¸Í¤Î²«É½»æ³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿»Ô¾ìÄÌ¾Ð¤ÏÊ¸²½9Ç¯¡Ê1812Ç¯¡Ë8·î27Æü¤Ë76ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êè½ê¤ÏÂæÅì¶è¾¾¤¬Ã«¤Î½Ë¸À»û¤Ë¤¢¤ê¡¢º£¤â¿Í¡¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Îµººî¼Ô¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Â¾¤Îµººî¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹ÍÊ¸¸¥¡§¾åÅÄÀµ¾¼¤é´Æ½¤¡Ø¥³¥ó¥µ¥¤¥¹ÆüËÜ¿ÍÌ¾»öÅµ Âè5ÈÇ¡Ù»°¾ÊÆ²¡¢2009Ç¯1·î