¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûsyudou¡¢¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±é¤Ç30Âå¤Ø¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¡Ö´Ý¤¯¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¥«¥Þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
syudou¤¬Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãsyudou Live Tour 2025¡Ö±¿ÈÝÅ·Éê¡×¡ä¤ò¸½ºß³«ºÅÃæ¤À¡£9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤ÆÅìµþ¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢Åìµþ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»¤ÈÊ¡²¬¤ò´Þ¤à5ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¡£9·î28Æü¤ÎÅìµþ¡¦¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÄ©Àï¡¢¤½¤·¤Æsyudou¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£syudou¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¡¢Æ±¤¸²»³Ú¤ò¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤¹¤ë¼ÔÆ±»Î¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ï¤á¤è¤¦¤«¡¢Åìµþ¡ª¡×¤ÈµÒÀÊ¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿syudou¡£¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ø¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÅ´ÈÄ¶Ê¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢syudou²¿¤â¸À¤ï¤º¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¼êÇï»Ò¤·¤Æ²ÃÀª¡£¥®¥¿¡¼¤òÁß¤ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÇ®ÎÌ¹â¤¯²Î¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤¤¤¤ë¤æ¤¥¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö¿ÀÍê¤ß¡×¤âÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ìÅ¾¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö¿´¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¯Æü¤Ë¤Ï¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤È¸ÀÍÕ¤òÃúÇ«¤ËÆÏ¤±¤ësyudou¤ÈÀÅ¤«¤ËÄ°¤Æþ¤ë´ÑµÒ¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢½é¤á¤Æ¤Î¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¥»¥È¥ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä?¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤ÎÈ¯¸ÀÄÌ¤ê¡¢´ÑµÒ¤¬¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤«¤é´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Í½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ê´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤¿¿Í¤âÇ®¶¸¡£²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢MC¤Ç¤Ïsyudou¼«¤é»£±Æ¤·¤¿Vlog¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¡£¡Ø±¿ÈÝÅ·Éê¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë°ø¤ó¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼Àè¤Ç¿À¼Ò¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
syudou¤Ï¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¸ÉÆÈ´¶¡¢µõÌµ´¶¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤ÎÊú¤¨¤ë°Å¤¤´¶¾ð¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£³Ú¶Ê¤«¤é¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÈéÆù¤á¤¤¤¿»ëÅÀ¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÄ¾¤µ¤³¤½¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢ÉðÆ»´Û¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤¿¤³¤È¡¢Åìµþ¸ø±éÁ°Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ê¤É¤ò²þ¤á¤ÆÄ°¤Ä¾¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶Ê¤À¤±¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È--¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¶Ê¤â¤¤Ã¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
syudou¤Ï¡Ö²¶¤Î¶Ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Æü¡¹¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç? ¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²¶¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀµÄ¾¤Ê²Î¤ÈÀµÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö30Âå¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥«¥Þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢syudou¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¼ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æº²¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤ò´Ó¤¯¡£·ã¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÍã¤ËÊÑ¤¨¤ëÍê¤â¤·¤¤²Î¾§¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÌ¤Íè¤â·×²è¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢°ú¤Â³¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î³Î¤«¤Ê°Õ»Ö¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãsyudou Live Tour 2025¡Ö±¿ÈÝÅ·Éê¡×¡ä¤Ï¤³¤Î¤¢¤È10·î12Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¡¢10·î25Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢11·î8Æü¤Î°¦ÃÎ¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ãsyudou Live Tour 2025¡Ö±¿ÈÝÅ·Éê¡×¡ä
2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡§¹ñºÝ²ñµÄ¾ì
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡§¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë»¥ËÚ¡§»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡§COMTEC PORTBASE
OPEN 17:00 / START 18:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§7,700±ß (Á´ÀÊ»ØÄê) ¢¨°¦ÃÎ¸ø±é¤Î¤ß¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://w.pia.jp/t/syudou-c/
¡ãPENTATONIC¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§²£ÉÍBUNTAI
OPEN 13:00 / START 14:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§1Æü·ô¡§\9,800 / 2ÆüÄÌ¤··ô¡§\18,500±ß
½Ð±é¡§
¡Ú1/24(ÅÚ)DAY1¡Û
syudou / ¤¹¤ê¤£ / DREAMERS (Ayase, syudou, ¤¹¤ê¤£, ¥Ä¥ß¥) / NOMELON NOLEMON / YOASOBI
¡Ú1/25(Æü)DAY2¡Û
syudou / Aooo / Chevon / ¿ÜÅÄ·ÊÆä / ¤Ê¤È¤ê
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
SOGO TOKYO 03-3405-9999¡Ê·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 ¡¿ 16:00¡Á19:00¡¡¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¼çºÅ A-Sketch Inc. / À©ºî Intergroove Productions Inc.
¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§10/3(¶â)18:00¡Á10/19(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/st1/pentatonicoff
syudou ¡ß ¥Ð¥ë¡¼¥ó¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×
ÇÛ¿®Ãæ / A-Sketch Inc.
https://a-sketch-inc.lnk.to/pentatonic
