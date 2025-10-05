¡ãKAZA²»¡ßearly Reflection¡ä¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡¦¥á¥¤¡¢YONAGI¤é½Ð±é
early Reflection¤È¡ãKAZA²»¡ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãKAZA²»¡ßearly Reflection¡ä¤¬¡¢10·î16Æü¤ËÅìµþ¡¦¿À³Ú²»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Öearly Reflection¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëPRÆÃ²½·¿¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£°ìÊý¡ÖKAZA²»¡×¤Ï¡¢¿À³Úºä¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¿À³Ú²»¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
º£²ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ï¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡¦¥á¥¤¡¢YONAGI¤¬½Ð±é¤·¥é¥¤¥Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£KAZA²»¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¿·À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶¥±é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²Ã½Ð±é¤â¿ï»þÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ãKAZA²»¡ßearly Reflection¡ä
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
OPEN 18:30 / START 19:00
²ñ¾ì¡§¿À³Ú²»¡Ê¢©162-0825 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä£¶ÃúÌÜ£´£¸ TOMOS ¿À³Úºä¥Ó¥ë B1F¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
ADV \2,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü1D
DOOR \2,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü1D
½Ð±é¼Ô:
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡¦¥á¥¤
YONAGI
¡Äand more
Í½Ìó¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/knovFzSKRYLj1TVbA
¢¨¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÎÁ¶â¤Î¤ß¸½¶â¤ÇÄºÂ×¤·¤Þ¤¹
¢¨Æþ¾ì¤ÏÍè¾ì½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ºÆÆþ¾ì²Ä¡ÊÊÌÅÓ1DrinkÂå700±ßÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢¨Í½Ìó¿Í¿ô¤¬¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¡Û
¢£¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡¦¥á¥¤
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£R&B/¥½¥¦¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ý¥Ã¥×¤ä¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ä¡£ÉÔÅÐ¹»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¶Êºî¤ê¤ò»Ï¤á¡¢19ºÐ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯11·î¡¢iPhone¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¯¤«¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿1st EP¡Ö¸÷¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÂçÂô¿°ì¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¤¿³Ú¶Ê¡Ö×ÂÀ±¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¿·¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢´û¤ËJ-WAVE¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¡§http://instagram.com/watanabe_monet
YouTube¡§https://youtube.com/@watanabe_monet
X¡§https://x.com/watanabe_monet
¢£YONAGI
Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª¡£⾼¹»¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ëkotaro¡Êvo¡Ë¤Ètosei¡Êprod¡Ë¤Ë¤è¤ê2023Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ê⼊¤ì¤¿⽿¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤è¤ëÆÈ⾃¤Î³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯5⽉¤Ë1st EP¡Ö1 room journey¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/y0nagi
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@y0nagi
X¡§https://x.com/yonagi4266