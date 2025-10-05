Æ±Âç¤ÏÅ·ÍýÂç¤Ë10¥È¥é¥¤¤òµö¤¹´°ÇÔ¡¡½ªÈ×¤Î3¥È¥é¥¤¤Ë±Ê»³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¡Ä¡×
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¡Æ±Âç18¡½58Å·ÍýÂç¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡Å·Íý¿ÆÎ¤¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡Æ±Âç¤ÏÁ°È¾12Ê¬¤ËSOÂçÅçÂÙ¿¿¡Ê4Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤¬ÀèÀ©PG¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢ÀÜÅÀ¤Ë¶¯¤¤Å·ÍýÂç¤Î¹¶Àª¤Ë¼éÈ÷¤¬Êø¤ì¤Æ10¥È¥é¥¤¤òµö¤·¡¢18¡½58¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ê»³µ¹Àô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅ·ÍýÂç¤µ¤ó¤ËÀÜÅÀ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ä¤é¤ì¤¿¡£Áª¼ê¤Ï¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤·¤ÆÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤Èºòµ¨Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î¸Ä¤ÎÎÏ¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾24Ê¬¤ËFB¶ùÅÄÀ¿ÂÀÏº¡Ê2Ç¯¡áÅìÊ¡²¬¡Ë¤¬±¦¶ù¤Ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢39Ê¬¤Ë¥×¥í¥Ã¥×ÍûÀ±²Ï¡Ê2Ç¯¡áÂçºåÄ«Á¯¡Ë¤¬¡¢¥í¥¹¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ë¥×¥í¥Ã¥×Ä¹Åç¹¬ÂÁ¡Ê4Ç¯µþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤È¸òÂåÁª¼ê¤¬¥È¥é¥¤¤ò½Å¤Í¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¼ê±þ¤¨¤òÌä¤ï¤ì¤¿±Ê»³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢Éé¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤Ï¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£