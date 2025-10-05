¿¶Ê¬¿ÆÊý¡Ö¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¡¡¸µ´ØÏÆ¡¦Ì¯µÁÎ¶¤¬°úÂàÁêËÐ
¡¡ºòÇ¯9·î¤ÎÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¿¶Ê¬¿ÆÊý¡Ê38¡Ë¡á¸µ´ØÏÆÌ¯µÁÎ¶¡¢ËÜÌ¾µÜËÜÂÙÀ®¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¢¶ÀîÉô²°¡á¤Î°úÂàÁêËÐ¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃÇÈ±¼°¤Ç¤ÏÆüÂÎÂç¤Î¸åÇÚ¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ä²òÀâ¼Ô¤ÎÉñ¤Î³¤½¨Ê¿¤µ¤ó¡Ê¸µ¾®·ë¡Ë¤éÌó400¿Í¤¬¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò½ä¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÉ¨¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Â®¹¶ÁêËÐ¤Çµ»Ç½¾Þ6ÅÙ¤ÎÌ¾ÎÏ»Î¡£»Õ¾¢¤Î¶Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ëÎ¾¹ñ¡Ë¤ÎºÇ¸å¤Î¤Ï¤µ¤ß¤ÇÂç¶ä°É¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿ºÝ¡¢±¦¸ª¤òÍ¥¤·¤¯¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¡£¡Ö¥¸¡¼¥ó¤È¤¤¿¡£°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£