¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¶Ã°Û¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹Äë¹ñ¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÂçÉÙ¹ë¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤¬¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥«¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤«¤é¥Û¥Æ¥ëÍ½Ìó¤Ë¤Þ¤Ç¤Þ¤¿¤¬¤ë·ÐºÑ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¼«¿È¤âÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä¡£À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤·¤Æ±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Î¥¿¥¤¥È¥¨¥ó¥É¤òÌ³¤á¤ë¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤Èº§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î£Î£Æ£Ì¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡ÊÊÝÍ»ñ»º£±£°²¯¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÉÙ¹ë¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ïº£·î£³Æü¡¢£±£²ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤É¤Á¤é¤âÂ¿³Û¤Î¼ý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤ÎÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢»Ø¿ô¡×¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î»ñ»º¤Ï²áµî£²Ç¯¤Ç£±£°²¯¥É¥ëÁý¤¨¡¢¤¤¤Þ¤äÁí»ñ»º¤Ï£²£±²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡£»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¡¢µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡Ö¥¸¡¦¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤ä´ØÏ¢¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¤«¤é¤Î¼ý±×¡¢½é´ü¤ÎÁ´¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¸¢Íø¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÈ¾¤Î¥»¥ì¥Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï¼ý±×À¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼«¤é¤Î¸ÄÀ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¼ý±×¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÎ¢¤Ç·Ð±Ä¿Ø¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²»³Ú¶È³¦¤ÇÄ¹Ç¯Â³¤¯Êª¸ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ°±Ò¤È¤·¤Æ¼«¤é¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬¸½¤ì¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢»ä¤¬¶È³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡×¡£¥ª¥ì¥´¥óÂç³Ø¤Î²»³Ú¶µ¼ø¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Î¥Ó¥ë»á¤Ï£Ã£Î£Î¤Î¼èºà¤Ë¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ê¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¸ø±é¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ë¤Î³µÇ°¤¬ÄêÃå¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡×±Ç²è¸ø³«
¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÁ°²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡§£Ô£È£Å¡¡£Å£Ò£Á£Ó¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡×¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥ÊÎ®¹Ô¸å¤ÎÄãÌÂ¤¹¤ë±Ç²è¶½¼ý¤ËÌ¤Á¾Í¤Î²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡££É£Í£Ä£Â¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Î¶½¼ý¤Ï·×£²²¯£¶£±£·£°Ëü¥É¥ë¤Ë¾å¤ë¡£
±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¤Î£Á£Í£Ã¥·¥¢¥¿¡¼¥º¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ±Æü¤Ç¤ÎÁ°Çä¤ê·ôÇä¤ê¾å¤²¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£³»þ´ÖÂ¤é¤º¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡×¤Ë¤è¤ë½¾Íè¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò²ð¤µ¤º£Á£Í£Ã¤Î±Ç²è´Û¥Á¥§¡¼¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ·ÀÌó¤¹¤ëÊý¿Ë¤â·è¤á¡¢ÁíÍø±×¤«¤é¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼è¤êÊ¬¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï£Á£Í£ÃÇÛµë¤Î¿·¤¿¤Ê±Ç²è¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡§¥¶¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¸ø³«¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¤Ç¡¢º£½µËö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£·ÝÇ½¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç£³£°£°£°Ëü¡Á£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¤Î¶½¼ý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº²ñ¼Ò¥³¥à¥¹¥³¥¢¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ç¥ë¥¬¥é¥Ù¥Ç¥£¥¢¥ó»á¤Ï£Ã£Î£Î¤Î¼èºà¤Ë¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï¡Ö¼«¿È¤Î²»³Ú¤ä¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ±Ç²è´Û¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò²þ¤á¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î²¡¤·¾å¤²
¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬Âç¡¹Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç²ó¤Ã¤¿£µ£±¤ÎÅÔ»Ô¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÌÊÆ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾å¤²¤À¤±¤Ç¿äÄê£²£²²¯¥É¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÎòÂåºÇ¹â¤Î¶½¼ý¤ò¾å¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº²ñ¼Ò¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¡¦¥×¥í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¹¥¦¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥º¡Ê¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤ª¤è¤½£µ£°²¯¥É¥ë¤ò»Ù½Ð¤·¤¿¡£ÊÆÎ¹¹Ô¶¨²ñ¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤Ï°ÜÆ°¤ä½ÉÇñ¡¢¿©»ö¡¢¥°¥Ã¥º¤ËÊ¿¶Ñ£±£³£°£°¥É¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Î£Æ£ÌÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Î´ÑÀï¼Ô¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡£
¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬Ë¬¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤Ï¸òÄÌÎÌ¤ä¥Û¥Æ¥ë²ÔÆ¯Î¨¤ÎµÞÁý¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔ»Ô¤Ç¤Ï½¾Íè¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤¬¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥óÂç³Ø¤Î¥«¥é¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¶µ¼ø¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÈæ¤ÙÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈ¯Çä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³«¤«¤ì¤ë¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ä¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÈ÷¤¨¸ÜµÒ¤¬¹ØÆþ¤¹¤ë¿·¤·¤¤°áÁõ¡¢±Ç²è´Û¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£²»³Ú¥«¥¿¥í¥°¤Î½êÍ
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Î¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢»Ø¿ô¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¹Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬À©ºî¤·¤¿²»³Ú¤Î²ÁÃÍ¤Ï¿ä·×£´²¯¥É¥ë¡£½é´ü¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¸¶È×¸¢¤òÅê»ñ²ñ¼Ò¤«¤éÇã¤¤Ìá¤·¡¢¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¥º¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÆÏ¿ÈÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´³Ú¶Ê¤Î¥«¥¿¥í¥°¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Þ¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤Þ¤ä¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÏÎò»ËÅªÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿½é´üºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¹â¤ß¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Æ°Ê¹ß¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¤âÍø±×¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¡£
¥ì¥¤¥Î¥ë¥º»á¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ì¤Ð²áµî¤ÎºîÉÊ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤âµÞÁý¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤µ¤é¤Ê¤ë¼ý±×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼ç¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï±ó¤¤²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤¼êË¡¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¸þ¤±¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡¢¥«¥»¥Ã¥È¡¢¥Ä¥¢¡¼¡¢±Ç²è¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢»º¶È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¸Æ¤Ó¿å¤È¤·¤Æ¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¤À¤±¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤±¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÁõÃÖ¤À¡×¡Ê¥Î¥Ó¥ë»á¡Ë