¡¡¿·ÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂåÉ½¤òÂà¤¯ÎëÌÚÊâ²Â¼ç¾¡Ê£²£¶¡Ë¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡á¡¢°ðÌÚÍûºÚ»Ò¡Ê£²£²¡Ë¡á¤ß¤É¤ê¥¯¡á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£¤±¤ó°ú¤·¤¿ÎëÌÚ¼ç¾¤Ï¡ÖÂ¼ÅÄÀèÀ¸¤ÈßñÅÍÃ«¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£Â¼ÅÄÀèÀ¸¤Ï»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ïµã¤Ãî¤À¤·´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤ò¿®¤¸¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Î°Ò°µÅª»ØÆ³¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤ë¶¨²ñÂÐ±þ¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¶¨»¿·ÀÌó²òÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿²½¾ÑÉÊÂç¼ê¥Ý¡¼¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢°ðÌÚ¤â¡Ö¥Ý¡¼¥é¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ý¡¼¥é¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»î¹ç¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¤Ï£°£·Ç¯¤«¤é¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÂåÉ½¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ð£Ï£Ì£Á¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Î¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£