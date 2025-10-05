ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¿åÃå¤ÇÌ¥ÎÏÁ´³«¡Ö¼Ì¿¿½¸½Ð¤»¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡È¤½¤Ã¤¯¤ê3ºÐÌ¼¡É¤È²Æì¤Ø
¡¡¸µAKB48¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¿åÃå¤ÇÌ¥ÎÏÁ´³«¡Ö¼Ì¿¿½¸½Ð¤»¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡Ì¼¤Î»Ñ¤â¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¡¢¼·¸Þ»°¤Ê¤É°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëSNSÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£º£²ó¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÌ¼Ã£¤òÏ¢¤ì¤Æ½éÎ¹¹Ô¡×¤È¡¢¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸½Ð¤»¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï2021Ç¯1·î5Æü¤Ë¹â¶¶¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¹â¶¶¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡Ö¥¹¥´¥¤Èþ¿Í¡×¡ÖÅ·»È¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tomo.i_0703¡Ë
