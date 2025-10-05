¼Ì¿¿¤¬Á´Éô¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤ë¡©¡× ¡ÈÌ²¤¤´é¡É¤ËÂç²þÎÉ¤Î¿··¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö»ÄÇ°¡×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â
°ì¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤¦¡×¿Í¤¬Â¿È¯¡Ä¡©
¡¡¥¹¥º¥¤Ï2025Ç¯10·î2Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×¤Î²þÎÉ·¿¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥ê¥¢¼þ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤âºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÈÌÜ¥Â¥«¥é¡ÉÄ¶¥¢¥Ã¥×¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¿·¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×¤ÎCM¤Ç¤¹¡ÊÆ°²è¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡2017Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Î¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Ï¡¢·ÚSUV¤Î¡Ö¥Ï¥¹¥é¡¼¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È·»µ®Ê¬¡ÉÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì°ÊÍè¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¬¤«¤ê¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö³Ñ¤ò´Ý¤á¤¿»Í³Ñ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥ê¥¢¼þ¤ê¤ò°ì¿·¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢´Ý·¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿´é¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¡È´é¡É¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÌ²¤¤´¶¤¸¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤æ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¤ÇÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¼¡´ü¥Ï¥¹¥é¡¼¤ä¥é¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢¥¹¥º¥¤Ï´ÝÌÜ¤¬Á´¼Ö¤ÎÅý°ì¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º£¸å¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿äÂ¬¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È·Á¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤«¤é¤ß¤Æ¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Î¼Ì¿¿¡¢Á´Éô¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤ë¡Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ë¤Î¤ª¤â¤í¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÆ·¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹©É×¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ö¼ï¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤â¹¹¿·¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè·¿¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Î¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¡¢1¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¤Î¡ÖK10C·¿¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þÎÉ·¿¤Ï¸½¹Ô¤Î¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥È¡×¤Ç¿·ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¼«Á³µÛµ¤¤Î¡ÖZ12E·¿¡×¤òÅëºÜ¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â6Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤«¤éCVT¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ISG¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½ÉÕ¤È¯ÅÅµ¡¡Ë¤â°ú¤Â³¤ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢2WD¼Ö¤Ç¥ê¥Ã¥¿¡¼18.2km¤«¤é22.8km¤Ø¤È¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¡¼¥ÜÇÑ»ß¤«¡Ä¡×¡Ö1.2¡Ê¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¼«Á³µÛµ¤¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤«¤â¡×¡Ö¥¿¡¼¥Ü+6AT¤Ã¤Æ¤Î¤âÇä¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°ÎÏ·Ï¤Î²þÎÉ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂçÉý¤Ê²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²Á³Ê¤Ï215Ëü7100±ß¡Á250Ëü300±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÈÈæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£¤µ¤é¤ËÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉMZ¡Ë¤ä¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¤Î²÷Å¬¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥óÀ¹¤êÀ¹¤ê¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸«ÀÑ¤â¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤è¤ê°Â¤¤¡ª ¤³¤ì¤Ï³ÎÄê¡×¡ÖºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ËÅÅ¥Ñ¡ÊÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¡ËÁõÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¹¥É¾¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
