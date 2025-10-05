ÁêÅÄæÆ»Ò¡¢¼êºî¤êÃæ²ÚÎÁÍý¤¬¡Ö¤ª¾å¼ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡¡ÎÁÍý¶µ¼¼¤Ç½¬¤¤¡Ö¤º¤Ã¤Èºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÁêÅÄæÆ»Ò¤¬¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤êÎÁÍý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÅÄæÆ»Ò¡¢¼êºî¤êÃæ²ÚÎÁÍý¤¬¡Ö¤ª¾å¼ê¡×¡¡²áµî¤ÎÎÁÍýÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ê19Ëç¡Ë
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡¦Wink¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÁêÅÄ¡£²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¼êÎÁÍýÊÂ¤Ö¿©Âî¤âÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤Ç½¬¤¤¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¡¤º¤Ã¤Èºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦±ÀÇòÆù¡Ê¤¦¤ó¤Ñ¤¤¤í¤¦¡Ë¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¡Ö¥Í¥®¤À¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¡¡¼êºî¤ê¥é¡¼Ìý¤Ç¥Ô¥ê¿É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡¡ÆÚ¤·¤ã¤ÖÆù¤â½À¤é¤«¤¯¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ÆÈþÌ£¤·¤¯½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¹Ô¤¤½¤Ó¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¡Íñ¤È¥Í¥®¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍñßÖÈÓ¤ÈÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÎÆÚÆù´¬¤¤ò¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡²æ¤¬²È¤ÏÆÚÆùÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¡¼Ìý¤â¼êºî¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥¹¥´¤Ã¡×¡Ö¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤ÊæÆ»Ò¤µ¤ó¡¢Âº·É¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÁêÅÄæÆ»Ò¡×¥Ö¥í¥°
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÅÄæÆ»Ò¡¢¼êºî¤êÃæ²ÚÎÁÍý¤¬¡Ö¤ª¾å¼ê¡×¡¡²áµî¤ÎÎÁÍýÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ê19Ëç¡Ë
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡¦Wink¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÁêÅÄ¡£²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¼êÎÁÍýÊÂ¤Ö¿©Âî¤âÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤Ç½¬¤¤¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¡¤º¤Ã¤Èºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦±ÀÇòÆù¡Ê¤¦¤ó¤Ñ¤¤¤í¤¦¡Ë¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¡Ö¥Í¥®¤À¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¡¡¼êºî¤ê¥é¡¼Ìý¤Ç¥Ô¥ê¿É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡¡ÆÚ¤·¤ã¤ÖÆù¤â½À¤é¤«¤¯¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ÆÈþÌ£¤·¤¯½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¹Ô¤¤½¤Ó¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¡Íñ¤È¥Í¥®¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍñßÖÈÓ¤ÈÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÎÆÚÆù´¬¤¤ò¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡²æ¤¬²È¤ÏÆÚÆùÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¡¼Ìý¤â¼êºî¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥¹¥´¤Ã¡×¡Ö¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤ÊæÆ»Ò¤µ¤ó¡¢Âº·É¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÁêÅÄæÆ»Ò¡×¥Ö¥í¥°