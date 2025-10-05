Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥¬¥Ã¥¿¡¡Âç·¿Ï¢µÙ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ10·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¿·ÄÅ¶è¤òÎ®¤ì¤ëÆî²Ï¤Ç¹ñ·ÄÀá¡¦Ãæ½©ÀáÏ¢µÙÃæ¤Î1¡¢2Î¾Æü¡¢2025Ç¯À®ÅÔ¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥¬¥Ã¥¿¤¬³«¤«¤ì¡¢ËÌµþÂç¤äÀ¶²ÚÂç¡¢±Ñ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÎÂç³Ø¥Ü¡¼¥È¥Á¡¼¥à¤â»²²Ã¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¶¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Áæ¼ê¡Ê¤½¤¦¤·¤å¡Ë8¿Í¤ÈÂÉ¼ê¡Ê¤À¤·¤å¡Ë¤ÎÃË»Ò¥¨¥¤¥È¤ÏÊÆ¥Ö¥é¥¦¥óÂç¤¬Í¥¾¡¡£¥¯¥ë¡¼¤Î1¿Í¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Û¥ê¥ó¥°¥¹¥ï¡¼¥¹Áª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿·ÄÅ¤ÎÄ®¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢À®ÅÔ¤ÎÎ¹¤Îµ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÄÅ¶è¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÍ¿ô¤Î¿å¾å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥È¤ä¥«¥Ì¡¼¤Ê¤É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñÆâ³°Áª¼ê¤¬ÂÐÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥¿¥´Âç¥Á¡¼¥à¤Î¥°¥ì¥ó¡¦¥·¥ó¥¯¥ì¥¢´ÆÆÄ¤Ï¿·ÄÅ¤ËÍè¤ë¤Î¤¬º£²ó¤Ç12²óÌÜ¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî²Ï¤ÎÎ¾´ß¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¤Î²°Âæ¤äÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£ËÌµþ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ö¸«¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â²ó¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿20Âå¸åÈ¾¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¥ì¥¬¥Ã¥¿´ÑÀï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊõ墩¡Ê¤Û¤¦¤È¤ó¡Ë°äÀ×¤ä½¤³Ð»³¤ÎÅÎÊã»íÈê¤Ê¤É¤ò²ó¤ê¡Ö¸ÅéæÊ¸²½¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾Æü¤Ë¿·ÄÅ¶è¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Î¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç38¡óÁý¤Î49Ëü2500¿Í¤Ç¡¢´Ñ¸÷¾ÃÈñÁí³Û¤Ï75¡óÁý¤Î2²¯9600Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£