¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Ûº´µ×´Ö¼ëè½¡Ö100ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¡×65ÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç2°Ì
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡á6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡8°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¯¤¤¤¤1Æü¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Û¤Ü100ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¡×¡£º´µ×´Ö¤ÏËþÂ¤²¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡5ÂÇº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£8ÈÖ¤Ç5¥á¡¼¥È¥ë¡¢9ÈÖ¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ë¤Ê¤ÉÁ°È¾¤Ç5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò½Å¤Í¤ÆÍ¥¾¡ÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡ÖÁá¤¤¤¦¤Á¤Ë5ÂÇ¿¤Ð¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¡ÊÁ°È¾¡Ë¤Ç5¸Ä¿¤Ð¤·¤ÆºòÆü»þÅÀ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥³¥¢¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤µ¤é¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡×
¡¡¸åÈ¾¤âÀµ³Î¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃÛ¤¡¢13ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¡¢15ÈÖ¤Ç1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÎËÙ¶×²»¤Ë1ÂÇº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¤ò¼è¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÊËÙ¤Ë¡Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È²Ì´º¤Ë2¥ª¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê206¥ä¡¼¥É¤«¤é3W¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¼êÁ°¤ÎÃÓ¤ò±Û¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¿¼¤¤¥é¥Õ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´ó¤»¤Æ4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤Ï¥«¥Ã¥×¤ò¤½¤ì¤¿¤¬¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇ¶á²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹É½¾ð¤Ë¤Ï½¼¼Â´¶¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£