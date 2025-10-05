¡ÚÆÈ¼«¡Û¼«¸ø¡¢À¯¼£²þ³×¤ÎÃÇ¹ÔÌÀµ¡¡À¯ºö¹ç°Õ°Æ¡¢µëÉÕ¤È¸ºÀÇ¤â
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ½¢Ç¤¤ò¼õ¤±¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¸ò¤ï¤¹À¯ºö¹ç°Õ¤Î¸¶°Æ¤¬5Æü¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Èº£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÀ¯¼£²þ³×¤ÎÃÇ¹Ô¤Ï¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹Âè°ìÊâ¤À¡×¤ÈÌÀµ¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸½¶âµëÉÕ¤ä¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Î»Ù±çºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Î¿·¼¹¹ÔÉôÈ¯Â¸å¤Ë¡¢¼«¸ø¤ÇÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡À¯¼£²þ³×¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯¼£¤¬¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿Ç°¤ò»ý¤¿¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸¥¶â¤ò¼õ¤±¤ëÀ¯ÅÞ¤È¡¢¸¥¶â¤¹¤ëÂ¦¤ÎÁÐÊý¤Îµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÄóµ¯¡£À¯ÅÞ¤ÎÅý¼£µ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ëÀ¯ÅÞË¡À©Äê¤â¸¡Æ¤»ö¹à¤Ëµó¤²¤ë¡£
¡¡Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤¬¹ñÌ±À¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Äã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÃå¼Â¤Ê°ú¤¾å¤²¤ò´Þ¤á¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÉé¤±¤Ê¤¤»ýÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È·Ç¤²¤ë¡£
¡¡¸½ÌòÀ¤Âå¤Î½êÆÀ¸þ¾å¤ÈÉéÃ´·Ú¸º¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î»Ù±ç¶¯²½¤âÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¸þ¤À¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤¿À©ÅÙ²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤âµ¤¹¡£