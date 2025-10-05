µÜ¾ë¤Î¥¯¥ÞÈï³²½÷À¡¢È¯¸«¤Ç¤¤º¡¡·ª¸¶»Ô¤Î»³Ãæ¡¢È¯À¸¤«¤é3ÆüÌÜ
¡¡µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç¥¥Î¥³ºÎ¤êÃæ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤¤1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©·Ù¤ÏÈ¯À¸¤«¤é3ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë5Æü¤â¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿70Âå½÷À¤òÁÜº÷¤·¤¿¡£È¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÆüË×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡·ª¸¶½ð°÷¤¬Ä«¤«¤é¥Ñ¥È¥«¡¼2Âæ¤Ç¼þ°Ï¤Î»ÔÆ»¤ò²ó¤ê¡¢ÌÜ»ë¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³¤ÎÃæ¤Ï¤ä¤Ö¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ÎÆþ»³¤Ï´í¸±¤À¤È¤¤¤¦¡£Æó¼¡Èï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢½ð´´Éô¤Ï¡Ö³³¤â¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£6Æü¤âÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡»ÔÆâ¤ÎºØ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«±Ä¶È»Ö¿å½Õ¹¾¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤ÎÄÌÌë¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£