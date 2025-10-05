ÎÓÆ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿µ¬À©Àþ¤È¥¯¥Þ½ÐË×¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë´ÇÈÄ¡Êº¸Ã¼¡Ë¡á5Æü¸áÁ°¡¢µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô

¡¡µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç¥­¥Î¥³ºÎ¤êÃæ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤¤1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©·Ù¤ÏÈ¯À¸¤«¤é3ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë5Æü¤â¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿70Âå½÷À­¤òÁÜº÷¤·¤¿¡£È¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÆüË×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£

¡¡·ª¸¶½ð°÷¤¬Ä«¤«¤é¥Ñ¥È¥«¡¼2Âæ¤Ç¼þ°Ï¤Î»ÔÆ»¤ò²ó¤ê¡¢ÌÜ»ë¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³¤ÎÃæ¤Ï¤ä¤Ö¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬°­¤¯¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ÎÆþ»³¤Ï´í¸±¤À¤È¤¤¤¦¡£Æó¼¡Èï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢½ð´´Éô¤Ï¡Ö³³¤â¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£6Æü¤âÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ë¡£

¡¡»ÔÆâ¤ÎºØ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«±Ä¶È»Ö¿å½Õ¹¾¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤ÎÄÌÌë¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£