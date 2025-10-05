Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¡¢¡ÈÄÌ»»200¾¡¡ÉÃ£À®¤·¤¿É×¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ò½ËÊ¡¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤é»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¡Ê41¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¡¢9·î30Æü¤Ë»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÄÌ»»200¾¡¡ÉÃ£À®¤·¤¿É×¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ò½ËÊ¡¤·¤¿Î¤ÅÄ¤Þ¤¤
¡¡²÷µó¤«¤é5Æü·Ð¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Î¤ÅÄ¤Ï¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡¢¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÆü¤Ë¤Á¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¾å¼ê¤¤¤³¤È¿§¡¹½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤á¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ëÊ¸¾Ï¥¹¥¥ë¤¬»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿ ¤¿¤À¤ªÎé¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯¡¢ÄÖ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÉ×¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢·Ò¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Âô»³¤ÎÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø ¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÂô»³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª²Ö¤ä¥®¥Õ¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤â¤Þ¤À´î¤Ó¤ÎÍ¾±¤¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÃ£À®¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡¥É¡¼¥à¤Ë¤ª±Û¤·¤À¤Ã¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢ÅöÆü¤ª½Ë¤¤¤òÅÁ¤¨¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»þÂå¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç¤âÉ×¤òÂô»³À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢³§ÍÍÂçÊÑ¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤´Ä´À°¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆÄü¤á¤º ²¿ÅÙ¤Ç¤âÇç¤¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀ¸¤ÍÍ¤ÏºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉã¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î°é»ù¤Î»Ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤Ø¤ÎÂº·É¤ÎÇ°¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£²óÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ë200¾¡¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¤ÎÂç´¿À¼¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ï¡¢»äÃ£²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿°ì¤ÄËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¡¼·¯À¨¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤«¤é»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤!!!!!¡¡¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸«¤Æ¿Ê¤à¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ä¤â¤Þ¤¿¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤òÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Çµ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¾Ð´é¤ÇÊú¤¹ç¤¦2¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï2010Ç¯11·î¤Ë¸òºÝ¤òÈ¯É½¤·¡¢12Ç¯3·î20Æü¤Ë·ëº§¡£16Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê9¡Ë¡¢19Ç¯6·î¤ËÄ¹½÷¡Ê6¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÄÌ»»200¾¡¡ÉÃ£À®¤·¤¿É×¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ò½ËÊ¡¤·¤¿Î¤ÅÄ¤Þ¤¤
¡¡²÷µó¤«¤é5Æü·Ð¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Î¤ÅÄ¤Ï¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡¢¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÆü¤Ë¤Á¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¾å¼ê¤¤¤³¤È¿§¡¹½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤á¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ëÊ¸¾Ï¥¹¥¥ë¤¬»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿ ¤¿¤À¤ªÎé¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯¡¢ÄÖ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÃ£À®¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡¥É¡¼¥à¤Ë¤ª±Û¤·¤À¤Ã¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢ÅöÆü¤ª½Ë¤¤¤òÅÁ¤¨¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»þÂå¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç¤âÉ×¤òÂô»³À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢³§ÍÍÂçÊÑ¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤´Ä´À°¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆÄü¤á¤º ²¿ÅÙ¤Ç¤âÇç¤¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀ¸¤ÍÍ¤ÏºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉã¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î°é»ù¤Î»Ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤Ø¤ÎÂº·É¤ÎÇ°¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£²óÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ë200¾¡¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¤ÎÂç´¿À¼¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ï¡¢»äÃ£²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿°ì¤ÄËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¡¼·¯À¨¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤«¤é»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤!!!!!¡¡¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸«¤Æ¿Ê¤à¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ä¤â¤Þ¤¿¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤òÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Çµ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¾Ð´é¤ÇÊú¤¹ç¤¦2¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï2010Ç¯11·î¤Ë¸òºÝ¤òÈ¯É½¤·¡¢12Ç¯3·î20Æü¤Ë·ëº§¡£16Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê9¡Ë¡¢19Ç¯6·î¤ËÄ¹½÷¡Ê6¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£