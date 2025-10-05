¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡×¤Ç½µÌÀ¤±³ô²Á¤ÏºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤«¡¡¡È¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡É¤ÎºÆÍè¤Ï
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½µÌÀ¤±¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤òºàÎÁ»ë¤·¤Æ³ô²Á¤Î¾å¾º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¡¢±ßÁê¾ì¤Ë¤Ï²¼Íî°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤È¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×
¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬ÃíÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤À¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤ä¤«¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ¯Æâ¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î²Á³Ê¤ò²¼¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢·ÚÌý¤â´Þ¤á¡¢¾å¾è¤»ÀÇÎ¨Ê¬¤ò¤Ê¤¯¤¹¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇË¡Î§¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸½ºß¤¢¤ë´ð¶â¤òÊä½õ¶â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ê¤É¹ñ¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê¤ò·è¤á¤ëÊ¬Ìî¤Î»Ù±ç¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¤Î²þÄê¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¡£¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¡¢²ð¸îÊó½·¤â²þÄêÇ¯¤Þ¤Ç¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¿¼¹ï¤ÊÀÖ»ú¤Ë´Ù¤ëÉÂ±¡¤¬Áý¤¨¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÇÅÝ»º¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊäÀµÍ½»»¤ò»È¤Ã¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤ë·Á¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄóµ¯¤·¤¿¡£
ÀÖ»ú´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²»Ù±ç¤â
¼«¼£ÂÎ¤¬ÆÈ¼«¤ÎÊª²ÁÂÐºö¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë½ÅÅÀ»Ù±ç¸òÉÕ¶â¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤ßÁý¤·¤Î¸¡Æ¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ä¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ÎÄÂ¾å¤²ÀÇÀ©¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÖ»ú´ë¶È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼êÅö¤Æ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÁíºÛÁª¤ÇÆ³Æþ¤òÁÊ¤¨¤¿¡¢½êÆÀ¸ºÀÇ¤ÈµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤Ë¡Ö¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç¤«¤«¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖµÄÏÀ¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤·¤ÆÀ¯Ì³Ä´ºº²ñÄ¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¾ÃÈñÀÇÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÂ¿¿ôÇÉ°Õ¸«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÊü´þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºâ¸»¼êÅö¤Æ¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«
Êª²Á¹âÂÐºö¤ÇÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ºâ¸»¤À¡£¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¡¦·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¼º¤ï¤ì¤ëÀÇ¼ý¤ÏÇ¯1.5Ãû±ß¤ËµÚ¤Ö¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂÐºö¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Îóµó¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ºÐ½Ð³ÈÂç¤äÀÇ¼ý¸º¤ò¤á¤°¤ëºâ¸»¼êÅö¤Æ¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÁÊ¤¨¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤Ç¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖºâÀ¯·òÁ´²½¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢½ãºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐGDPÈæ¤ò½ù¡¹¤Ë°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤ÞÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¹â¤ò¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñ¤ÎÂç»ö¤Ê»Å»ö¤À¡×¡ÖÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º¼ûÍ×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤ÆÀÇ¼ý¤â¾å¤¬¤ë¡£ÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¸¤¤Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¡Ø¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤¬»ä¤ÎÊý¿Ë¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÀÕÇ¤¡×
¶âÍ»À¯ºö¤Ç¤âÈ¯¸À¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Æü¶ä¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÈÆü¶ä¤¬ÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤·¤Æ¤â¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÆü¶ä¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¼êÃÊ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2¡ó¤ÎÊª²Á°ÂÄêÌÜÉ¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÊüÃÖ¤·¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¯¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¥â¥Î¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´ë¶È¤â¤â¤¦¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¥ó¥É¥×¥ë¡Ê¼ûÍ×¼çÆ³¡Ë·¿¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÆü¶ä¤ÈÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÈÆü¶ä¤¬¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤È»ýÂ³Åª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿À¯ºö¶¨Äê¡á¥¢¥³¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºâÀ¯³ÈÄ¥¤Ø¤Î»×ÏÇ
¹â»Ô»á¤Î¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡¢½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×Ï©Àþ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢·Êµ¤»É·ãºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³ô¹â¤¬¿Ê¤à¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢3Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿4Ëü5769±ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ºâÀ¯³ÈÄ¥Åª¤ÊÀ¯ºö¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤Î¹¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¶ä¤ÎÁá´üÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤Ï¸åÂà¤·¡¢±ßÁê¾ì¤Ï²¼Íî°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á150±ß¶á¤¯¤Þ¤Ç±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤à¥·¥Ê¥ê¥ª¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡Ö·ÐºÑ¡¦¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ëÀÕÇ¤¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¤â¤Ä¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æü¶ä¤Î10·î²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤Ø¤Î»×ÏÇ¤«¤é¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿ÃæÄ¹´ü¶âÍø¤¬Äã²¼¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½þ´Ô¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶Ä¹´üºÄ¤ÏºâÀ¯°²½·üÇ°¤«¤é³¤³°Àª¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä¶Ä¹´ü¥¾¡¼¥ó¤Ç¤ÏÍø²ó¤ê¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
³ô²Á¤Ï¾å¤²´ðÄ´¤ò¶¯¤á¡¢±ß¤Ï²¼Íî¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Æ°¤¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤ÎÆ°¸þ¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²òÀâÉû°Ñ°÷Ä¹¡¡ÃÒÅÄÍµ°ì¡Ë