¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤êËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´´»öÄ¹¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤Ë¤ÏÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å5»þ¤´¤í¤«¤éËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤È¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ¤Î¼çÍ×¤Ê´´Éô¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤Ï½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÞ±¿±Ä¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë´´»öÄ¹¤Ï¡Ö³ÆÅÞ¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤ÅÞÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËãÀ¸»á¤Ë¶á¤¯¡¢ºâÌ³Âç¿Ã¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¤ò½¼¤Æ¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Ï¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤éÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁ´°÷³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¯ÉÜ¤äÅÞ¤Ç½ÅÍ×¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤ÎÂ¦¶á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´±Å¡¤Î¼çÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¹â»Ô»á¤È¹Í¤¨¤Î¶á¤¤ÊÝ¼éÇÉ¤ÎµÄ°÷¤ä¡¢ÁíºÛÁª¤Î¿Ø±Ä¤ÇÃæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤Ìò°÷¤Ïº£·î7Æü¤Ë¤â·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤ÏÌ±Êü¤ÎBSÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤«¤é15Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¤½¸Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüÄø¤ò´Þ¤á¤Æ¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¾¤½¸Æü¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£