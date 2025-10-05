¡È¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¿´ÇÛ¡É¤òÃç´Ö¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÍÆµ¿¼Ô¡¢¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Î½ÅÀÕÃ´¤¦¤â¡Ö°ìµ¤¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò¡×
¡¡10·î4Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ØA¤§! group¡Ù¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿µó¶ç¤Î¶ò¹Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢¼ò¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡È¤¢¤ë¼å¤µ¡É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤È¿¹Àî°ª¤Î¡È»ØÎØ¡É¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
º²¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¡Ä¡Ä
¡¡·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ö¾ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö9·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¡¡¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¼å¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ØA¤§! group¡Ù¤È¡ØTravis Japan¡Ù¤Î2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Áá¸ý¸ÀÍÕ¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë´ë²è¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦´ØÂÀ¤¬¡Ø¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤Þ¤Ï¾¯¤·¤À¤±¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ù¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËöß·À¿Ìé¤µ¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ÎÁ°¤â¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¥á¥ó¥¿¥ë¡Ä¡Ä¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¥Ä¤¯¸À¤¦¤È¡¢¥À¥é¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÏVTR¤¬Î®¤µ¤ì¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¡È¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÎ¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥É¥¢¤ò¥¢¥´¤À¤±¤Ç³«¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¤È¤¤¤¦´ë²è¤ËÄ©Àï¡£¤À¤¬¡¢ÉÕ¤Åº¤¤Ìò¤ÎËöß·¤ËµÞ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º²¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¥À¥é¡¼¥ó¤È¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤Î»ý¤Á¼ç¡Ù¡Ø°ìµ¤¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ê¥¤¡¼¥Ö¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀËÜ¿Í¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ø¼þ¤ê¤¬¥¥Ä¤¹¤®¤ë¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ëöß·¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¥Ä¤Ê¤¤¤ä¤ó¡¢ÊÌ¤Ë¡Ù¤È°ì½³¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¤ëµ¤¤ò¤Ê¤¯¤¹Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÈÁ¡ºÙ¡É¤Ç¡È¥Ê¥¤¡¼¥Ö¡É¤ÊÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÊÌ¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
À®Ä¹Ãø¤·¤¤¿¹ËÜ¿µÂÀÏº
¡Ö¡Ø¥¶! Å´ÏÓ! DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿ÁûÆ°¤ÇÈ´¤±¤Æ¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¤È¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤Î2¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÁ´Éô¤Î´ë²è¤ò¤Þ¤ï¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£¤äSixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¡È¼ã¼ê2Ëç´ÇÈÄ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀÌÜ²¼¡¢¿¹ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£9·î28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÊ¡Åç¸©¤Ç¤ÎÊÆºî¤ê´ë²è¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤¬°ðÊæ¤¬¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¡¢°ðÊæ¤Î¤è¤¦¤ÊµÞÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿¹ËÜ¤ÏÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀø¿å»Î¤ä°ìµé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥æ¥ó¥Ü¤Î±¿Å¾»ñ³Ê¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾²¬¤ä¾ëÅç¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢²û¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦ÄêÉ¾¤â¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤âÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¬¥¹ÍÏÀÜºî¶È¼Ô¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÈÖÁÈÆâ¤Ç´ë²è¤òÂ¿¤¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤Ï¿¹ËÜ¤ÈÁð´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹ËÜ¤µ¤ó¤¬¤°¤¤¤°¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁêÅö¤Ê½Å°µ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È´§ÈÖÁÈ¡ØA¤§! group¤ÎQ&A¤§!¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£Snow Man¤äSixTONES¤Ê¤ÉÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼¡¡¹¤È´§ÈÖÁÈ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÏA¤§! group¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¿Ê½Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡10·î3Æü¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤¿ÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢12Æü¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÂáÊá¡£3ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¤Î¡ØTVer¡Ù¤ÏÇÛ¿®¤òÄä»ß¤·¡¢12Æü¥ª¥ó¥¨¥¢Ê¬¤â¡ØÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÂáÊá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÁð´Ö¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÉÔ°ÂÄê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡Ä¡Õ
¡Ô¤è¤Ã¤Ý¤É¥¹¥È¥ì¥¹Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡Ô¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¿§¡¹¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Õ
¡¡¤ÈÆ±¾ð¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤¬¤«¤«¤ë´§ÈÖÁÈ¡¢¤½¤·¤ÆTOKIO¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤È¤È¤â¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡ØDASH¡Ù¡£¤¤¤º¤ì¤â¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½Å°µ¤¬¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£