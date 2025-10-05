¡Ú¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¡¡Å¸Ë¾¡Û¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í½Å¾ÞV´üÂÔ
¡¡3Æü´Ö³«ºÅ¤Î½éÆü¡¢11Æü¤ÎÅìµþ¥á¥¤¥ó¤Ï2ºÐ½Å¾Þ¡ÖÂè11²ó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¡×¡ÊG3¡¢¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£Îò»Ë¤ÏÀõ¤¤¤¬¡¢Í¥¾¡ÇÏ¤Ë¤Ï¥À¥Î¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¥µ¥ê¥ª¥¹¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¸å¤ÎG1Í¥¾¡ÇÏ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¾¯Æ¬¿ô¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï²Æ¤Î¿·³ã¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¤À¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿Åìµþ¿·ÇÏÀï¡Ê2Ãå¡Ë¤Ï½ÐÉé¤±¤â¶Á¤¡¢ÁÇ¼ÁÇÏ¥Ç¥£¥Ð¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Ã±¾¡1.1ÇÜ¤ÎÃÇÁ³¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿2ÀïÌÜ¤Ï´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¡¢¾å¤¬¤ê3F32ÉÃ9¤ÈÀÚ¤ì¤ëµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Í¾ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£°È¾å¥ë¥á¡¼¥ë¤â¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£Ãæ´Ö¤ÎÄ´¶µ¤Ï¤µ¤é¤ËÀÚ¤ì¤òÁý¤·¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ÎÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï2Ï¢¾¡Ãæ¤Î´ØÀ¾ÇÏ¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤À¡£ºå¿À¿·ÇÏÀï¡Ê4Ãå¡Ë¤Ï¿¤ÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÁÒÌ¤¾¡ÍøÀï¡¢¥³¥¹¥â¥¹¾Þ¡Ê»¥ËÚ¡Ë¤ÈÏ¢¾¡¡£¤Þ¤ÀÆ»Ãæ¤Î¤·¤°¤µ¤Ê¤É¤ËÍÄ¤µ¤Ï»Ä¤ë¤¬¡¢µ¡ÉÒ¤Ë¹¥°Ì¤ÇÎ©¤Á²ó¤ê¡¢¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÚ¤ì¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥³¡¼¥¹¤Ç¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤«
¡¡¥Á¥å¥¦¥ï¥«¡¼¥Í¥®¡¼¤Ïºå¿À¿·ÇÏÀï¤Ç¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤Ê¤É¤òÇË¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£ÂçÊª´¶¤¬Éº¤¦¹¥ÇÏÂÎ¡£Éã¥â¡¼¥ê¥¹¾ù¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£¿·³ã¿·ÇÏÀï¤ò¹¥¥»¥ó¥¹¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¡£2ÀïÌÜ¤Ç°ìÊÑ¤·¤¿¥Ë¥·¥Î¥¨¡¼¥¹¥µ¥Þ¤â¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¡£