¿·º§½÷Í¥£³£²ºÐ¡¡¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎÉ×¤È¤Ï²È·×¡Ö£±±ßÃ±°Ì¤ÇÀÞÈ¾¡×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡©¡ª¡×½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢È¯¸À¤â
¡¡½÷Í¥¡¦ÂÎ©Íü²Ö¡Ê£³£²¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤â¤ó¤¯¤â¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡££²£³Ç¯£¶·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¢£Ô£Á£Ô£Ó£Õ¤È¤Î¿·º§À¸³è¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤ÎºâÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Á¡¢´°Á´¤ËÀÞÈ¾¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢²È·×¤ò¡££±±ßÃ±°Ì¤ÇÀÞÈ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡©¡ª¡×¡£ÂÎ©¤Ï¡Ö¾®¾¾ºÚ¡¢Æ¦Éå¡¢¡ÊÌý¡ËÍÈ¤²¤È¤«¤ªÌ£Á¹½Á¤Î¶ñºà¤â¡¢¾®¾¾ºÚ£±£²£°±ß¤Ê¤é£¶£°±ß¡£»ä¤¬¤Þ¤È¤á¤ÆÊ§¤¦¤ó¤Ç¡¢É×¤¬¥ì¥·¡¼¥È¸«¤Æ¡û¡Ê¤Þ¤ë¡Ë¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÀÞÈ¾ÊýË¡¤âÀâÌÀ¡£¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¹õÅÄÍ¤¬¶Ã¤¡¢É×¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡¢¤Ã¤ÆÀº¿À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡·ëº§Á°¤Î¸òºÝ»þÂå¤Ë¤Ï¡¢£Ô£Á£Ô£Ó£Õ¤Ë¡Ö½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ê¤³¤È¤â¡Ë¡×¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¤âÀÞÈ¾¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤âÀÞÈ¾¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¤¨¤§¡Á¤Ã¡©¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£