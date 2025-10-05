NCT¡¦¥Æ¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç²á¤´¤¹Ìë¤Ï±Ç²è¤Î¤è¤¦¡Ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¸«¤»¤¿ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡Ö¸«¹û¤ì¤¿¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Æ¥ó¤¬±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ó¡¢"ÀÄ¤¤Æ·¡ß¥¹¡¼¥Ä"»Ñ¡Ö¿§µ¤¤ä¤Ð¤¤¡×
µî¤ë10·î3Æü¡¢¥Æ¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï²¿¤âÄÖ¤é¤º¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¡¢Æ±¤¸WayV¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ä¥ó¥ä¥ó¤È¤È¤â¤ËÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥Æ¥ó¤Ï¡¢Ìë¤ÎÉô²°¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£³°¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÈà¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÏ²Ì¡¤¢¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¿§¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÏÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤â¿§µ¤¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸«¹û¤ì¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥ó¤ÏÍè¤ë10·î18Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ª·»¤µ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£