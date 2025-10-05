°ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë¥ª¥Ê¥é¤ò¤·¤¿½÷»Ò¤ò½õ¤±¤ëÊýË¡£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡Ö¾Æ¤°ò¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿©Íß¤Î½©¤Ë½÷»Ò¤¬¹¥¤à¿©ÉÊ¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤Èº¤¤Ã¤¿À¸Íý¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤¹¡£¿Â»Î¤¿¤ë¤â¤Î¡¢¤¿¤È¤¨ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÇúÈ¯»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â²µ½÷¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿´³Ý¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À95Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö°ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë¥ª¥Ê¥é¤ò¤·¤¿½÷»Ò¤ò½õ¤±¤ëÊýË¡¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö·¯¤È¥ª¥Ê¥é¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë²ÈÄí¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢°¦¤Î¹ðÇò¤ò¤¹¤ë
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°Õ³°¤¹¤®¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¾è¤¸¤ÆÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Æ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤é¡¢¡Öº£¤«¤éÌë·Ê¤Ç¤â¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö²¶¡¢Áò¼°¤Ç¥ª¥Ê¥é¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥ª¥Ê¥é¼ºÇÔÃÌ¤ò¸ì¤ë
¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Ê¥é¤ò¤·¤¿½÷»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥ª¥Ê¥é¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ï²¿¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤È¡¢¥¹¥´¥ì¥óÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤â°ì¶½¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÃÏÌ£¤À¤Ê¡¼¡£¤â¤Ã¤È¹ë²÷¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¡¢¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë
¡Ö´ï¤¬Âç¤¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ê¥é¤Ë¡ÖÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¡×¤ò¼¨¤»¤ÐÃË¤ÎÅÙÎÌ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È°ò¤ò¿©¤Ù¤Æ²¶¤ò¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤Æ¤ß¤í¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤Æ¡¢¥ª¥Ê¥é¤´¤È¤¤Çµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö°¤¤¤Î¤Ï°ò¤À¤«¤é¡ª°ò¤Î¥Ð¥«¡ª¡×¤È¡¢°ò¤ËÀÕÇ¤¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë
¡Ö¡Ø¤ï¤¶¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢°ò¤ò°¼Ô°·¤¤¤·¤Æ²µ½÷¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤éµö¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ò¤Ë¤âÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ì¤ÐÃÈ¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¥¬¥¹ÇúÈ¯¤À¡ªÆ¨¤²¤í¡¼¡ª¡×¤È¡¢Èà½÷¤Î¼ê¤ò¼è¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤¹
¡Ö³Ú¤·¤²¤Ë°ÜÆ°¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥Ê¥é¤ò¡Ö»ö¸Î¡×¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ì¤Ð¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èó¾ï»öÂÖ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Öº£ÆüÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¡¢½¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë
¡Ö¡Ø¤¯¤»¤Ã¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤éºÇ°¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÀµÄ¾¤Ë½¤¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â½ý¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉ¡¤Å¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¤±³¤Ç°Â¿´¤µ¤»¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤Î¤ß¤Á·¯¤Î¤ÏÌµ½¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢À¶¤é¤«¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö²¶¤â¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢Éé¤±¤º¤ËÇú²»¤Î¥ª¥Ê¥é¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡¢Àè¤Ë¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤½¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÂçÊüÕû¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¤·¤Þ¤»¤Ð¡¢¾®ÊüÕû¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¿á¤Èô¤Ð¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ï¤¤¡¢²¶¤Î¾¡¤Á¡ª¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ð¥«¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ÆÃË¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÆ÷¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë´é¤òË«¤á¤ë
¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÕû¤ò¤³¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¡ÖË«¤á»¦¤·¡×ºîÀï¤Ê¤é¡¢²µ½÷¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÁê¼ê¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö½¤¤¤Þ¤Ç°¦¤·¤¤¤¼¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê°¦¾ð¤ò¼¨¤¹¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¿Í´Ö¤À¤â¤Î¡ª¡×¤È¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤À¸Íý¸½¾Ý¤È¤·¤Æ°·¤¦
¡ÖÌµ¸À¤Ç¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èï³²¼Ô¤ß¤º¤«¤é¡ÖÌµºá¡×¤ò¹ð¤²¤Æ¡¢¡ÖÈÈ¿Í¡×¤Îºá°´¶¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£È½·è¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ï²¼¼ê¤Ë¥¤¥¸¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¿Â»Î¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î½÷»Ò¤¬¥ª¥Ê¥é¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Èó¾ï»öÂÖ¤Ë¡¢µ¡Å¾¤ÎÍø¤¤¤¿ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤òÉáÃÊ¤«¤é¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯4·î10Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×95Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î½÷»Ò¤¬¥ª¥Ê¥é¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Èó¾ï»öÂÖ¤Ë¡¢µ¡Å¾¤ÎÍø¤¤¤¿ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤òÉáÃÊ¤«¤é¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
