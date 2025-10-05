¥ß¥»¥¹¡õÅ·³¤Í´´õ¡ÖLIFE¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹ SP¡×¤Ë½Ð±é¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥³¥ó¥È¼ýÏ¿
Mrs. GREEN APPLE
NHK¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖLIFE¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹ SP¡×¤¬¡¢10·î13Æü¸á¸å£¹»þ30Ê¬¤«¤éNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅ·³¤Í´´õ¤ÈMrs. GREEN APPLE¤Î£²ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖLIFE¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹ SP¡×¥³¥ó¥È¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ
NHK¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖLIFE¡ª¡×72Ê¬³ÈÂçÈÇ¡ÖLIFE¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹SP¡×¡£¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿¥²¥¹¥È¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡É¤ÊÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤¬£²ÁÈ·èÄê¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÂç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦Å·³¤Í´´õ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Mrs. GREEN APPLE¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡É¤Ê¹ë²Ú¥²¥¹¥È 2 ÁÈ¤¬ LIFE¡ª¤Ë½é½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥³¥ó¥È¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Å·³¤Í´´õ¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤È»Ò¥ä¥®¡×¤ËÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¾Ð¤¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢Èï¤êÊª¤ò¤·¤¿Å·³¤Í´´õ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£
¥³¥ó¥È¼«ÂÎ¤¬½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë Mrs. GREEN APPLE ¤Î³§¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬ÉñÂæ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È3ËÜ¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥È¤Ç¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£¥³¥ó¥È¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤¬¹â²á¤®¤ë¡×¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿£±ËÜ¡£¥³¥ó¥È¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼3 ¿Í¤¬Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥È¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Ç¤Ï LIFE¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤«¤±¹ç¤¤¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤¤¤òÀ¸¤à¡£¡ÚÅ·³¤Í´´õ¥³¥á¥ó¥È¡Û¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í...¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ç¥³¥ó¥È¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤¬¤¹¤¹¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£·àºî²È¤ÎÁÒ»ýÍµ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÌëÃæ¤Ë°ì¿ÍÇú¾Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡ª¤ÈÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÂ¼¤µ¤ó¤ä³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¤êÆñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä»ä¡ªº£¡¢LIFE ¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡ª¤È¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÚMrs. GREEN APPLE ¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¾¯¤·Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¤Ë½éÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤Þ¡¢¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¡¼¥¯¤Ç¤â½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ß¥»¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê¼ã°æÞæÅÍ¡Ë±éµ»·Ð¸³¤¬¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·²á¤®¤Æ¡¢¼ýÏ¿Æü¤ÎÄ«¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡¢±¦ÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¤Ç¤â¡¢LIFE¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÆ£ß·ÎÃ²Í¡Ë£³¿Í¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¥³¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë£³¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Éô³è¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤½¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û¡ÖLIFE¡ª¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹ SP¡×¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û 10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ¸á¸å£¹»þ30Ê¬¡Á10»þ42Ê¬ ¡ãÁí¹ç¡ä¢¨£Î£È£ËONE ¤Ç¤ÎÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¤¢¤ê¡Ú½Ð±é¡Û¢¨50²»½çÆâÂ¼¸÷ÎÉ Å·³¤Í´´õ ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨ ²Ï¹çÍ¥¼Â ÀîÀ¾¸»ÖÏº ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¸¤í¤¦ ÅÄÃæÄ¾¼ù ÄÍÃÏÉð²í ¿å¾å¹±»ÊMrs. GREEN APPLE ¡ÊÂç¿¹¸µµ® ¼ã°æÞæÅÍ Æ£ß·ÎÃ²Í¡Ë