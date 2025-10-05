ÌÚÍü·ûÉð¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀÉÔºß¤ÎÀµ·îÆÃÈÖ¤ò¡ÈÌÚÍüÀá¡É¤ÇÊó¹ð¡Ö¤Û¤Ü¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ý¤¯¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËèÇ¯¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÀµ·îÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ï²¶¤À¡ª¡ª¡Ù¤ËÂå¤ï¤ê¡¢2026Ç¯¤Ï¡ØÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿©Æ»¤¬¤ó¸øÉ½¡Ä¡Ö¸µµ¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿ÀÐ¶¶µ®ÌÀ
¡¡ÁêÊý¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ï¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·ÎÅÍÜÃæ¡£ÌÚÍü¤Ï¡ÖÏÀÊ¸ÈÖÀë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¥ê¡¼¥À¡¼¡ª¡ª¥Æ¥ìÄ«¡¢ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª1·î2ÆüÌëO.A.¡ª·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤ÏÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É·ò¹¯º²¤Î¤¿¤á¡¢¤ªµÙ¤ß¤Ã¤¹¡ª¡ª»ä¤È¡¢¹ë²Ú¥¢¥¹¥ê¡¼¥È&¹ë²Ú·ÝÇ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤ªÀµ·î¤ÎKING¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢¤é¤·¤¯Êó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¤Û¤Ü¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ý¤¯¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ªº£Ç¯¤â¤¢¤È3¥ö·î¡ª¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡Á¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦ ¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥Î¥ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÍèÇ¯¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀµ·î¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Öµ®¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÌîµåÈ×¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
