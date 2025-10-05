¡Ö·ë²Ì¤ÏÁ´¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×ÂàÇ¤¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æ´ÆÆÄ¤¬ºÇ½ªÀï¤ÇÎÞ¡¡À®Ä¹¸«¤»¤¿¼ã¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö´õË¾¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 5-2 ¥í¥Ã¥Æ(5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥í¥Ã¥Æ¤Ïº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢ºÇ½ªÀï¤ËÍè¾ì¤·¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿µÈ°æ´ÆÆÄ¡£¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ß¾å¤²¤ë»×¤¤¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ºÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
µÈ°æ´ÆÆÄ¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤ÏÁ´¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£Æü¤Ç´ÆÆÄ¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¼«¤é¤Î¸ý¤«¤éÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿§¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤3Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´ÆÆÄÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¡È¥×¥í½é¡É¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸å¤í¤ËÊÂ¤ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¤Ï´õË¾¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¼±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µÈ°æ´ÆÆÄ¡£²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬¾ìÆâ¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤ÏºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ª¤ï¤Ó¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆ£²¬ÍµÂçÁª¼ê¤ÈÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÂç¡ÖµÈ°æ¡×¥³¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤Ò¤È¤ê¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£