µÈÈ÷¹â¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¹±Îã¡ÖRSK¥é¥¸¥ª¤Þ¤Ä¤ê¡×¡¡RSK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÂç½¸¹ç¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµÈÈ÷¹â¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤ÏÂ¤ó¤µ¤«µÈÈ÷¹â¸¶¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦RSK¥é¥¸¥ª¤Þ¤Ä¤ê¤À¤è¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡×¤¬µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤µ(5Æü)¡¢ÀÄ¶õ¤¬Ìá¤Ã¤¿µÈÈ÷¹â¸¶ÅÔ»Ô¤Î¤µ¤ó¤µ¤ó¹¾ì¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢RSK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤é¤âÂç½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»³ËÜ²íÂ§Ä®Ä¹¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦°ìÆü¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤½©¤Î°ìÆü¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
RSK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤Ë¤è¤ë¹±Îã¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®¼«Ëý¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿3Ëü6000¿Í¤¬¡¢¹â¸¶¤Î½©¤Î°ìÆü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£