¡ÖÌ¾Á°¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Ø¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤C¡Ù²¼²È½¨Î°¤¬Âç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤Ç¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï10·î5Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢23ºÐ¤Î²¼²È½¨Î°¡Ê¤·¤â¤±¡¦¤¹¤°¤ë¡ËÁª¼ê¤¬¡¢Âç²ñµÏ¿¤ËÊÂ¤ÖÄÌ»»17¥¢¥ó¥Àー¤Ç¡¢¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¼²ÈÁª¼ê¤ÏºÇ½ªÆü¤ò¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Á°È¾3Ï¢Â³¥Ðー¥Ç¥£¤òÄÀ¤áÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥Ñー5¤Î15ÈÖ¥Ûー¥ë¤Ç²ñ¿´¤Î¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥¤ー¥°¥ë¤ò·è¤á¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¥Ñー¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤·¤Æ1ÂÇº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ó°Ì¤ÎºÂ¤Ï¾ù¤é¤º¡¢Âç²ñµÏ¿¤ËÊÂ¤ÖÄÌ»»17¥¢¥ó¥Àー¤Ç¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£
²¼²ÈÁª¼ê¡§
¡Öº£¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
