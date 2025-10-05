¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï´À¤Ð¤à½ë¤µ¤¬Éü³è¡¡ËÌÉô¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤ò¡¡ÂæÉ÷£²£²¹æ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃí°Õ
¡¡£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤ÏÆü¤¶¤·¤¬Éü³è¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ï½ë¤µ¤âÉü³è¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áµ¦ÃÏÊý¤ÏËÌ¤«¤é¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«±À¤¬ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÉô¤Ø¤ÈÎ®¤ì¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ¤ÎÃÏ°è¤Û¤É¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡ÖÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡×¡£Ìë¤Ï°ìÉô¤Ë±À¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤ª·î¸«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾®³Þ¸¶¶á³¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷£²£²¹æ¤ÏÀ¾¤è¤ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¿ÊÏ©¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÉý¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é£±£°Æü¡Ê¶â¡Ëº¢¤Ë¤Ï¶å½£¤ä»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤â±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂæÉ÷¤ÎÆ°¤¼¡Âè¤Ç½µ¸åÈ¾¤ÎÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢Ãë´Ö¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾Âµ¤Ç¤â²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉþÁõ¤ÇÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡µ¨Àá¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½©¤ÎË¬¤ì¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£