¡Ú¥¹¥ï¥óS¡¡Å¸Ë¾¡ÛºòÇ¯2ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¤¬»ÏÆ°¡¡NHK¥Þ¥¤¥ëC14Ãå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë
¡¡¼¡½µ3Æü´Ö³«ºÅ¤ÎºÇ½ªÆü¡¢13Æü¤ÎµþÅÔ¥á¥¤¥ó¤ÏÂè68²ó¥¹¥ï¥óS¡ÊG2¡¢¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î2ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¤¬»ÏÆ°Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ä«ÆüÇÕFS¤Ï¤Î¤Á¤Î»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ë2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉT2Ãå¤Ç»ÏÆ°¤·¡¢ËÜÈÖ¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ëC¤¬1ÈÖ¿Íµ¤14Ãå¡£Æ»Ãæ¤ÇÍîÅ´¤·¤Æ¤ª¤ê»²¹Í³°¤Ç¤¤¤¤¡£Àã¿«¤ÈÉü¸¢¤Ë¸þ¤±ÌÔ·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½éµ÷Î¥¤À¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤·¤Ö¤È¤µ¤ò¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤«¤»¤ëÉñÂæ¡£´ºÁ³¤È²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÂ¿»ÎºÑ¡¹¡£¥ï¥¤¥É¥é¥È¥¥¡¼¥ë¤ÏÁ°ÁöCBC¾Þ¤¬10Ãå¤ÈÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿½Õ¤Î°¦ÃÎÇÕ¤¬Á¯¤ä¤«¡£²áµî4¾¡¤Î¤¦¤Á3¾¡¤òµó¤²¤ë1400¥á¡¼¥È¥ë¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¡£
¡¡¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¤Ï¸ÅÇÏ¤È½éÂÐÀï¤ÎÁ°Áö¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤¬1200¥á¡¼¥È¥ë½éµ¯ÍÑ¤Ç0ÉÃ4º¹¤Î5Ãå¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥ì¥Ó¥å¡¼¾¡¤Á¤¬¤¢¤ë1400¥á¡¼¥È¥ë¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¤À¡£
¡¡¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¤ÏºòÇ¯¤Î2ÃåÇÏ¡£Á°Áö´Ø²°µÇ°¤â±Ô¤¤ËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ2Ãå¡£¤³¤³¤âÂç³°¶¯½±¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÎòÀï¤ÎÍº¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC5Ãå¤Î¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¤â³Ú¤·¤ß¤ÊÂ¸ºß¤À¡£