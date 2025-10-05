¼«Ì±´´»öÄ¹¤ËÎëÌÚ»áµ¯ÍÑ¤Ø¡¡ËãÀ¸ÉûÁíºÛ°Æ¤¬Éâ¾å
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï5Æü¡¢ÅÞÌò°÷¤ä³ÕÎ½¿Í»ö¤Î¸¡Æ¤¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿ËãÀ¸ÇÉ²ñÄ¹¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤ÈÅÞËÜÉô¤ÇÌó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñÃÌ¡£Æ±ÇÉ´´Éô¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤òÅÞ±¿±Ä¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë´´»öÄ¹¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£ËãÀ¸»á¤òÉûÁíºÛ¤Ë½¼¤Æ¤ë°Æ¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤éÎ¢¶â´Ø·¸µÄ°÷¤ä¡¢ÁíºÛÁª¤òÁè¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤é4»á¤Î½è¶ø¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤òÁª¤ÖÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ15Æü¤ò¼´¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüÄø¤¬¤º¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Î©ÏÈÁÈ¤ß³ÈÂç¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ºö¶¨µÄ¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤ÏÎëÌÚÁ±¹¬¸µ¼óÁê¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢ËãÀ¸»á¤ÎµÁÄï¡£ËãÀ¸»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÅÞ°÷É¼¤ÇÂ¿¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸õÊä¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÇÉÆâ¤ËÅÁ¤¨¡¢¹â»Ô»á¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Ë¶á¤¤ÎëÌÚ»á¤òÍ×¿¦¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡µì°ÂÇÜÇÉ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ»á¤ÎÍ×¿¦µ¯ÍÑ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£