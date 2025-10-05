¾®ÅÄ¸¶¤ª¤Ç¤óº×¤ê¤ÇÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ç®¡¹¤Î¤ª¤Ç¤ó¤òËËÄ¥¤ë¡¡ÆÃ»º¤ÎÇß¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÇß¤ß¤½¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¡¡2Æü´Ö¤Ç3Ëü5000¿Í¤¬Íè¾ì
10·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÎÆüÍËÆü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ç®¡¹¤Î¤ª¤Ç¤ó¤òËËÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊQ.²¿¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡©¡Ë¤¼¤ó¤Ö¡ª¡×
¡ÖÉ÷¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ª¤Ç¤ó¤Î»þ´ü¤¬Íè¤¿¤Ê¡×
¤ª¤Ç¤ó¤ÎÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤ª¤Ç¤óº×¤ê¡×¡£23²óÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢²ñ¾ì¤Î¾®ÅÄ¸¶¾ëÔ®¸ø±à¤Ë¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¤ª¤Ç¤ó¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞ¤«¤Þ¤Ü¤³Å¹¤Ê¤É¤¬¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñ¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢2003Ç¯¤ËÄ®¤ª¤³¤·¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ»ºÉÊ¤ÎÇß¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÇß¤ß¤½¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇß¤Î¤ß¤½¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤ª¤Ç¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç3Ëü5000¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Î¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
