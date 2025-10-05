Àß³ÚÅý¡õ¾®ÃÓ±É»Ò¡¢¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤Ï¡Ö¸½Âå¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¡× Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤â¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¹ñ¤¬¤Ç¤¤¿(¾Ð)¡×
10·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼SP¡Ù(20:55¡Á22:57)¤Î¼ýÏ¿¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ýÏ¿¸å¤ËMC¤ÎÀß³ÚÅý(¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó)¤È¾®ÃÓ±É»Ò¤¬¡¢º£²ó¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ò¼èºà¤·¤¿Î¢¼Ò²ñ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Àß³ÚÅý¡¢´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¡Êº¸¤«¤é¡Ë
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤³¦¡õÆüËÜ¤ò½ä¤ëÃµ¸¡²È¡È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡É¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÆÃ°Û¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤ëÅÁÊ¹·¿µª¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¡Ö¤Û¤ÜÊüÁ÷300²ó2»þ´ÖSP¡×¤ÈÂê¤·¤¿º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈÅÐ¾ì²ó¿ôºÇÂ¿¤ò¸Ø¤ë´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬À¤³¦°ì¹¬Ê¡¤Ê¹ñ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎ¢¤Î´é¤ò¼èºà¡£¹ñÏ¢¤¬È¯É½¤¹¤ëÀ¤³¦¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç8Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤À¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎ¢ÁÈ¿¥¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ëËãÌôÂç¹ñ¤Ë!? ¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¼èºà¤Ç¸½¾õ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¾®ÃÓ¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸ÃÏµå¾å¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊë¤é¤·¤ä¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¼þ¤ê¤«¤éÂ¿¤¯¡¢¡ØÀäÂÐ¤ËÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Àß³Ú¤â¡ÖËÍ¤â¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¸«¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡£Ç®ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤Î¿Í¤½¤Î¿Í¤Ç¡¢¡Ø¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó²ó¸«¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¥¢¥ê¤ÎÅçÅÄ(Âó)¤µ¤ó²ó¸«¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×¤ÈÈ¿¶Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤ë¼ï¡¢¸½Âå¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¯¿ôÌ±Â²¤â¤¤¤ì¤ÐÎ¢¼Ò²ñ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸ÃÏµå¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¼´¤ÇËÍ¤é¤ÏÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¤³¦¤Ã¤Æ¹¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢À¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢À¤³¦¤Ã¤Æ¶¹¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Àß³Ú¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¹ñ¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Ô¤¯¤«¤é¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤«¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤«¡¢Á´ÉôÎ¢¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤«¤é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤½¤³¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Àß³Ú¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢ÌÜ¤¬°ã¤¦¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤â¤Î¤ò¸ì¤ë¤È¤¤ÎÌÜ¤¬¤ß¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®ÃÓ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¡¼¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤¦¹ñ¤â¡¢¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¹ñ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íº£ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼£°Â¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªºâÉÛ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
