¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ï£Â¤Î¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡¢£Á¥í¥Ã¥É¤¬ÉÔÅ¨¤Ê£×£ÓÍ½ÁÛ¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥¹¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ï£Â¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡Ê£µ£±¡Ë¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹³°¤·á¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾»á¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î£Í£Ì£ÂÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¥«¥Ö¥¹¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë£³¡½£¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥«¥Ö¥¹¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¾õ¶·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤òÇË¤ê¡¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¾Íè¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê£±£°·î¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡££²£°£°£¹Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÆÀï¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¾¡Íø¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬£¶»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥¸¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÁ´Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£´¾¡£²ÇÔ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¡££Í£Ö£Ð¤Ï£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾¾°æ½¨´î¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Â£²¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡£