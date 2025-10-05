À¤³¦°ì¹¬Ê¡¤Ê¹ñ¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤ËÀß³ÚÅý¡õ¾®ÃÓ±É»Ò¤¬¾×·â¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¡×¡Ö¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×
10·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼SP¡Ù(20:55¡Á22:57)¤Î¼ýÏ¿¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£²ó¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ò¼èºà¤·¤¿Î¢¼Ò²ñ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡¢MC¤ÎÀß³ÚÅý(¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó)¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤¬¼ýÏ¿¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤³¦¡õÆüËÜ¤ò½ä¤ëÃµ¸¡²È¡È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡É¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÆÃ°Û¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤ëÅÁÊ¹·¿µª¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¡Ö¤Û¤ÜÊüÁ÷300²ó2»þ´ÖSP¡×¤ÈÂê¤·¤¿º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈÅÐ¾ì²ó¿ôºÇÂ¿¤ò¸Ø¤ë´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬À¤³¦°ì¹¬Ê¡¤Ê¹ñ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎ¢¤Î´é¤ò¼èºà¡£¹ñÏ¢¤¬È¯É½¤¹¤ëÀ¤³¦¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç8Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤À¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎ¢ÁÈ¿¥¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ëËãÌôÂç¹ñ¤Ë!? ¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¼èºà¤Ç¸½¾õ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤â°ÜÌ±¤âÀìÌçÎÎ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ò³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿²ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¹Ô¤¯Á°¤È¸å¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼ÂÁü¤¬¤¹¤´¤¯¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¹Ô¤¯Á°¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¤¸¤ã°ã¤¦¤Ê¤È¡£¸½¾ì¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÐªÎ¥¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Àß³Ú¤Ï¡Ö¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó¤ÏÎ¢¼Ò²ñ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢º£²ó¤ÏËÌ²¤¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÆâÍÆ¡£¤¤¤Ä¤â¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÎ¢¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Èº£²ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°8Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤ÎÀ¤³¦Ãæ¡¢ÌôÊªÌäÂê¤Ï¤É¤Î¹ñ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤È¡¢À©ÅÙ¤ò°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¥®¥ã¥ó¥°¤Î»Å»ö¤È¤«¤ª¶âÌÙ¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¿Ç¯¤«¸å¤ËÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤È¤«ÀÇ¶â¤Î¹â¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¾®ÃÓ¤â¡¢¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¤È¤«¥µ¥¦¥Ê¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎ¢¤Î´é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁ´Á³¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÀ¨¤Þ¤¸¤¤¼èºàÎÏ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤·¡¢¼«¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£2025Ç¯¤Ëº£²ó¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Â´¶¤¬¡£º£¡¢ÆüËÜ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÉôÊ¬¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÙÍµÁØ¤â¤¤¤ì¤ÐÉÏº¤ÁØ¤ÎÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¹¬Ê¡¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¿Í¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢°¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÎ¢¼Ò²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡£ÆüËÜ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³¤³°¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ÏÀ¸³èÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤È¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¸«¤¿¤é¤¤¤¤¹ñ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Î¹ñ¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÊÑ¤ËÆ´¤ì¤À¤±¶¯¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¹ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ÆÃÏÂ³¤¤Ë¤·¤Æ¸«¤ì¤ë¤«¡£¤½¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Àß³Ú¤Ï¡Ö¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó¤ÏÎ¢¼Ò²ñ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢º£²ó¤ÏËÌ²¤¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÆâÍÆ¡£¤¤¤Ä¤â¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÎ¢¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Èº£²ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°8Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤ÎÀ¤³¦Ãæ¡¢ÌôÊªÌäÂê¤Ï¤É¤Î¹ñ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤È¡¢À©ÅÙ¤ò°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¥®¥ã¥ó¥°¤Î»Å»ö¤È¤«¤ª¶âÌÙ¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¿Ç¯¤«¸å¤ËÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤È¤«ÀÇ¶â¤Î¹â¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¾®ÃÓ¤â¡¢¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¤È¤«¥µ¥¦¥Ê¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎ¢¤Î´é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁ´Á³¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÀ¨¤Þ¤¸¤¤¼èºàÎÏ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤·¡¢¼«¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£2025Ç¯¤Ëº£²ó¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Â´¶¤¬¡£º£¡¢ÆüËÜ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÉôÊ¬¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÙÍµÁØ¤â¤¤¤ì¤ÐÉÏº¤ÁØ¤ÎÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¹¬Ê¡¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¿Í¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢°¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÎ¢¼Ò²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡£ÆüËÜ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³¤³°¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ÏÀ¸³èÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤È¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¸«¤¿¤é¤¤¤¤¹ñ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Î¹ñ¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÊÑ¤ËÆ´¤ì¤À¤±¶¯¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¹ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ÆÃÏÂ³¤¤Ë¤·¤Æ¸«¤ì¤ë¤«¡£¤½¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
