ÇßµÜÃ¤É×¤ÎÍ§»×¤¤¡Ä¼ò¿»¤ê¤Î»³¾ë¿·¸à¤Ë¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ú¾ë²¼ÂºÇ·¡¡·ÝÇ½³¦¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¡Û
¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë¤ÎµçÃÏ¤ò±¢¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿´Ü¤Ò¤í¤·¤ÎÃËµ¤
¡¡ÀèÆü¡¢ÃÎ¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¾Ä²¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥ê¡¼¥×¤òÀÚ½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¿ôÆü´Ö¡¢¤ª¤«¤æÃæ¿´¤Ç¾Ã²½¤Î¤è¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸Î¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¡Ê2019Ç¯.81ºÐË×¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£°ì»þ´ü¡¢Ì¼¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤Î±©²ì¸¦Æó¤È¤Î¸òºÝ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¼èºà¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢¥«¥á¥é¥Á¡¼¥à¤òÏ¢¤ì¤ÆÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¼«Âð¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÇßµÜ¤µ¤ó¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ä¤êÈ¤¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¹¤¹¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¡£º£Æü¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥ê¡¼¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤æ¤¦¤Ù¤«¤é²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê¢¤¬¸º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢ËèÇ¯¡¢¸¡ºº¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Ý¥ê¡¼¥×¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦´·¤ì¤Ã¤³¤Ç¿©»ö¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÇßµÜ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿©ÄÌ¤ÇÎÁÍý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë½îÌ±ÇÉ¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤Î¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÜÃå¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³¤³°¤Î¡ÖÈë¶¤Çµû¤òÄà¤ë¡×ÈÖÁÈ¤Ë¤âÄê´üÅª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¹Ô¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥«¥á¥é¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤Ë¥í¥±¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÇßµÜ¤µ¤ó¤¬3¿©¤¹¤Ù¤Æ´°àú¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëºàÎÁ¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢ÊñÃú¤Ê¤É¤Î´ï¶ñ¤â»ý»²¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î»Ô¾ì¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤òÇã¤¤½Ð¤·Ä´Íý¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¥º§¤·¤¿¸Î¡¦»³¾ë¿·¸à¤µ¤ó¤¬1¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¼ò¤Ð¤«¤ê°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼êºî¤ê¤Î¹ë²Ú¤ÊÊÛÅö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÇßµÜ¤µ¤ó¼«¿È¤â30ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÍè¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÍ·¤ó¤À¶äºÂÄÌ¤¤¤ò¤Õ¤Ã¤Ä¤ê¤È¤ä¤á¤¿¡£¼ò¿»¤ê¤Î¾å¤Ë½÷À¤Ç¤âÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¡¢ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ì¤«ÄÒ¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¡¢¤Ì¤«¾²¤ò¤«¤º®¤¼¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÌÁñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¤Ì¤«¾²¤òÆþ¤ì¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿©ÄÌ¤ÎÇßµÜ¤µ¤ó¤¬¥«¥Ã¥×ÌÍ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë