¸µµÈËÜ¶½¶È²ñÄ¹¡¦ÎÓÀµÇ·½õ¤µ¤ó¡ÖÅÁÀâ¡×¤Î¿ô¡¹¡Ä¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¤Ï¡È²ñÄ¹·ÙÊó¡É¤¬¡Ú¤ª¾Ð¤¤³¦ °Î¿Í¡¦´ñ¿Í¡¦ÊÑ¿ÍÅÁ¡Û
¡Ú¤ª¾Ð¤¤³¦ °Î¿Í¡¦´ñ¿Í¡¦ÊÑ¿ÍÅÁ¡Û#260
¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿µÈËÜ¶½¶È¸µ²ñÄ¹¤ÎÎÓÀµÇ·½õ¤µ¤ó¤È½é¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È
¡¡ÎÓÀµÇ·½õ¤µ¤ó
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÎÓ¸µ²ñÄ¹¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¡ÖÅÁÀâ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö²ñÄ¹·ÙÊó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NGK¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ë¤Î4³¬¤Ë¤¢¤ë²ñÄ¹¼¼¤«¤éµÒÀÊ¤Ø»ë»¡¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö²ñÄ¹¤¬¡ÊµÒÀÊ¤Ø¡Ë¹ß¤ê¤¿¡ª¡×¤ÈÉñÂæÂµ¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¥È¥ß¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥ß¡¼¥º¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ì¡ºÍ¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÅ´ÈÄ¥Í¥¿¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î²í¤¯¤ó¤¬ÁêÊý¤Î·ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¥È¥é¥ó¥¯¥¹°ìËç¤Ç¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¤Ï¤á¤Æ¥Ü¥±ÅÝ¤¹¥Í¥¿¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¤ÏÉñÂæ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤È¤±¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É²ñÄ¹¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Í¥¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö²ñÄ¹·ÙÊó¡×¤¬ÆÏ¤¯¤ÈÉñÂæ´ÆÆÄ¤¬²í¤¯¤ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆÍÁ³¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤ÈÂµ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥¹°ìËç¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Í¥¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡µÒÀÊ¤ÏÅâÆÍ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Í¥¿¤Ë¥Ý¥«¡¼¥ó¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë²ñÄ¹¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤âµÒÀÊ¤Î¸å¤í¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Û¤É¤Ë¤¢¤ë½ÐÆþ¤ê¸ý¤ò³«¤±¤ÆÆ²¡¹¤ÈÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢µÒÀÊ¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¡Ö²ñÄ¹¤ä¡¢²ñÄ¹¤ä¡ª¡×¤È¤¶¤ï¤Ä¤¡¢ÉñÂæ¤Î²í¤¯¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤ÞÎÓ²ñÄ¹¤¬Íè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤êÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤âÉñÂæ¤òËº¤ì¤ÆÇï¼ê³åºÓ¡ª¡¡²ñÄ¹¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤È²í¤¯¤ó¤¬¡ÖµÞ¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ï¤á¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡©¡¡¤³¤ì¤»¤ó¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¤ó¡×¤È¡Ö²ñÄ¹·ÙÊó¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤ÆÂçÇú¾Ð¤Ë¡£
¡¡³Ú²°¤ËÍè¤¿²ñÄ¹¤«¤é¡Ö¥á¥·¿©¤ï¤·¤¿¤ë¤±¤É¡¢¹Ô¤¯¤â¤ó¤ª¤é¤Ø¤ó¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Å¹¤Ç¤Õ¤À¤ó¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍê¤ß¡¢¤¤¤¶¤ª´ªÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¡Ö¤´ÈÓÂå¡×¤À¤±¤òÊ§¤¦¤Î¤Ç¡Ö²ñÄ¹¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Î¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ó¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¥á¥·¤Ï¿©¤ï¤·¤¿¤ë¸À¤¦¤¿¤±¤É¥ª¥«¥º¿©¤ï¤·¤¿¤ë¤È¤Ï¸À¤¦¤Æ¤Ø¤ó¤¬¤Ê¡×¤È¥µ¥Ã¥µ¤Èµ¢¤é¤ì¡Ö¤½¤ó¤Ê»¦À¸¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È°ìÆ±°¢Á³¡£¤¹¤ë¤È¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤ª´ªÄê¤ÏÀè¤ËÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¿µ¤¤»¤¨¤Ø¤ó¤¬¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬²ñÄ¹¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤ÈÎ¾Êý¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¤¢¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬NGK¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¸ä³Ú¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ»³Ú¤ÎÅÂÆ²¡×¤È¥Á¥ã¥«¤·¤¿¤³¤È¤¬¼ª¤ËÆþ¤ê¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤ÏNGK¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤ó¡ª¡×¤È½Ð¶Ø¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¤ÎÁÄ¡¢²£»³¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦²ÖÉ©¥¢¥Á¥ã¥³¤Î2ÂåÌÜ¤ò·Ñ¤°¤è¤¦¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ñ¤®¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥®¥ã¥é¤ò2ÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡Öºå¿À¡¦µð¿Í¤Ç´èÄ¥¤ì¡×¤È¥¢¥Ã¥µ¥ê¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´õÂå¤Î¶½¹Ô»Õ¡¦ÎÓÀµÇ·½õ¸µ²ñÄ¹¤ÈÏÃ¤»¤¿¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¡¡
¡ÊËÜÂ¿Àµ¼±¡¿Ì¡ºÍºî²È¡Ë