Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¡¢É×¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÄ¹Ê¸¤Ç½ËÊ¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¡¼·¯À¨¡Ê¤¹¤´¡Ë¤¤¡×¡Ö¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¤¬£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥×¥íÌîµåµð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬¡¢Àè·î£³£°Æü¤ËÆüËÜ¿Í»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÅöÆü¤ä¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿º£·î£±Æü¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡¢¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÆü¤Ë¤Á¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤¤¤³¤È¿§¡¹½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤á¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ëÊ¸¾Ï¥¹¥¥ë¤¬»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡¤¿¤À¤ªÎé¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯¡¢ÄÖ¡Ê¤Ä¤Å¡Ë¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÉ×¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢·Ò¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Âô»³¤ÎÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¡¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÄ¹Ê¸¤Ç´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅÄÃæËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆÄü¤á¤º¡¡²¿ÅÙ¤Ç¤âÇç¤¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀ¸¤ÍÍ¤ÏºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉã¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î°é»ù¤Î»Ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉã¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¡Öº£²óÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ë£²£°£°¾¡¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¤ÎÂç´¿À¼¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ï¡¢»äÃ£²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿°ì¤ÄËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¡¼·¯À¨¡Ê¤¹¤´¡Ë¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤«¤é»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸«¤Æ¿Ê¤à¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ä¤â¤Þ¤¿¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£