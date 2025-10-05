ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç±¦Â¹üÀÞ¤Î²áµî¤ò²óÁÛ¡¡¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¿ÍÊª¤Ï¡Ä¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°SP¡×¡ÊÁ°11¡¦45¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ï40¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤Î40Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¼ç¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£2000Ç¯2·î¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÏÂÅÄ¤¬ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ëÁ°¤Ç¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢±¦Â¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤ÏÌÜ·â¼Ô¤¬ÏÂÅÄ¤ò¡ÖÃËÀ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï»ö¸Î¤«¤é24Æü¸å¤Ë¼Ö°Ø»Ò¤ÇÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ËÉüµ¢¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï°ìÆü¾ÃËÉ½ðÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Ì¿¤Î²¸¿Í¤Ç¤¢¤ëµßµÞÂâ°÷¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤¢¤¿¤·»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¿ÈÄ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÌÜ·â¼Ô¤¬ÃËÀ¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¡×¤ÈÏÂÅÄ¡£ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¡ÖÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤¤í¤¤¤í¡£¤ªÌ¾Á°¤Ï¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢¾å¤ÎÌ¾Á°¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤¢¤¿¤·¹üÀÞ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ÎÊý¤Ç¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¾åÃÒ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÅÏÃÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¤â¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤ß¤ó¤ÊÊ¿µ¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¤è¡£2·î3Æü¡£¤Ê¤ó¤Æ¿Í´Ö¤Ã¤ÆÎä¤¿¤¤¿Í¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÈô¤ó¤Ç¤ë¤ï¤±¡×¤ÈÃÆ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡Ö¤À¤«¤é¸þ¤³¤¦Â¦¤Î¼ÖÀþ¤À¤È¡¢²£¤«¤é¼Ö¤¬¡Ä¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¾Ú¸À¡£¡Ö¤½¤ì¤ÇµßµÞ¼Ö¤¬Íè¤Æ¡¢¾å¤ÎÌ¾Á°¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈµßµÞÉÂ±¡¤â»ØÄê¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ìÅú¤¨¤¿¤¬¡¢Ëþ°÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µßµÞÂâ°÷¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ÇÄÌ¿®¤¹¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö30ºÐÁ°¸å¡¢ÃËÀ¤ÎÌÏÍÍ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÏÅö»þ¤ÎµßµÞÂâ°÷¤Ë¤â¼èºà¤ò¤·¡¢Ââ°÷¤ÏÌÜ·â¼Ô¤¬ÃËÀ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤ÏÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½÷À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÂ±¡¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Æ¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢·ë¹½¡£¤³¤ìÏÃ¤¹¤ÈÄ¹¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÃËÀ¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÂ±¡¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÂ¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Û¤«¤Ï¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÂà¶þ¤ÇÂà¶þ¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤·¡£¤½¤ì¤Ç½Ð¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¤é»Ö´ê¤·¤Æ¤ÎÁá´üÉüµ¢¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
