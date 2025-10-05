º£Ç¯¤ÎÈï³²³Û¡É70²¯Ä¶¡É¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¡¡¡É¥è¡¼¥è¡¼À¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¡É¤Î¸½Ìò·Ù»¡´±¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤·Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡Åìµþ¡¦¾¼Åç»Ô
¤¤ç¤¦¡Ê5Æü¡Ë¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦¾¼Åç»Ô¤ÇËÉÈÈ¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¡¢¹ñºÝÅÅÏÃ¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¡È¥¢¥ÝÅÅ¤ËÃí°Õ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦¾¼Åç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ËÉÈÈ¶µ¼¼¡£¥è¡¼¥è¡¼¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¸½Ìò¤Î·Ù»¡´±¤¬¡¢¥×¥í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤È¤â¤Ëµ»¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯8·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÅÔÆâ¤Ç¤ÎÈï³²³Û¤¬µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤è¤ê¡¢¤ª¤è¤½118²¯±ß¤âÂ¿¤¤189²¯±ßÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¡£¤½¤Î¡È¥¢¥ÝÅÅ¡É¤Î¤ª¤è¤½8³ä¤Ï¡¢¹ñºÝÅÅÏÃ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤Ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤«¤é¤ÎÃå¿®¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²ÃÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î³èÍÑ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
