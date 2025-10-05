Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Î³«²ñ¼°½ÐÀÊ¡¡ÊÅ²¼¤Ï±Ñ¸ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇAI¤Ë¸ÀµÚ¡¡µþÅÔ»Ô
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ê¤É¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Î³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÅ²¼¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLet me express my heartfelt wish that global leaders will continue their efforts to bring their wisdom together and search for the best way to make the most of science and technology for the future of our earth and the sustainable development of humankind.¡×
¡Êº£¸å¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Î±ÑÃÎ¤ò·ë½¸¤·¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÎà¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤òºÇÎÉ¤Î·Á¤Ç³è¤«¤¹ÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¤Þ¤¿ÊÅ²¼¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö³ØºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢µÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
