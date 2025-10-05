¥ä¥ó¥´¥ó¤ÇÀÄ¾¯Ç¯½ÀÆ»Âç²ñ¡¡ÆüËÜ¼çºÅ¡¢¶ÌÃÖÅíÁª¼ê¤¬»ØÆ³
¡¡¡Ú¥ä¥ó¥´¥ó¶¦Æ±¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥ä¥ó¥´¥ó¤Ç5Æü¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½ÀÆ»¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢½ÀÆ»¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò57¥¥íµé¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¶ÌÃÖÅíÁª¼ê¤â¶î¤±ÉÕ¤±¡¢»²²ÃÁª¼ê¤é¤ËÆÃÊÌ»ØÆ³¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ºß¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÆüËÜÂç»È´Û¤ÎµÈÉð¾¸ãÎ×»þÂåÍýÂç»È¤Ï³«²ñ¼°¤Ç¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Î½ÀÆ»ÉáµÚ¤Ï¶µ°é¤äÊ¸²½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥ê¡¼¥À¡¼°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÃÖÁª¼ê¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¿¾ÂÂçÏÂ´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÁª¼ê¤é¤ËÆÀ°Õµ»¤ÎÂçÆâ´¢¤ê¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î½ÀÆ»¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï1500¿Í°Ê¾å¡£