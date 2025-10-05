µÜ¾ë¡¦Âçºê»Ô¤Ç70Âå½÷À¤¬¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÇÀºî¶ÈÃæ¤Ë¸å¤í¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡¡´é¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤·
¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¤Ç70Âå¤Î½÷À¤¬¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÇÀºî¶ÈÃæ¤Ë¸å¤í¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï´é¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ìÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢·ª¸¶»Ô¤Î·ª¶ð»³¤Ç¤ª¤È¤È¤¤¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤·¤¿½÷À¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë70Âå¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤¤ç¤¦¤â¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ç¼þÊÕ¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¤¢¤¹Ä«¤«¤éÁÜº÷¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£