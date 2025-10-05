¡ÖÀµÄ¾¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¿å°µ¡×ÀõÅÄÉñ¤Î¹Ó¡¹¤·¤¤Âì¹Ô»Ñ¤Ë¾×·â¡¡Âì°á»Ñ¤ÇÌÔÎõ¤Ê¿åÎÌ¤ËÂÑ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÀª¤¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬Êø¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤âÀ¨¤¤¡×
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¡Ê£³£·¡Ë¤¬£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÅê¹Æ¡£¹Ó¡¹¤·¤¤Âì¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Î¤Û¤«ÍÍ¡¹¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âì¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ëÆ°²è¤âÅê¹Æ¡£¡ÖÍ§¿Í¤ÈÄ©¤ó¤ÀÂì¹Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤È¾Ð¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÀ¶¤é¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¿å°µ¡×¤ÈÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÂì¹Ô¤¹¤´¤¤¡×¡¢¡ÖÀª¤¤¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥¹¥´¤¤¡×¡¢¡ÖÂì¹Ô¤Ç¾Ð´é¤¬Êø¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£