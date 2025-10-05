¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬ËãÀ¸»á¤È²ñÃÌ¡ÄÅÞ¿Í»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤«¡¡´´»öÄ¹¤ËËãÀ¸ÇÉ¡¦ÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¤Îµ¯ÍÑ¸¡Æ¤
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢ÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤ò½ä¤ê¡¢5Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¤«¤éÁíºÛÁªµó¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎµÄ°÷½É¼Ë¤Ç¿Í»ö¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢¸á¸å5»þÁ°¤Ë½É¼Ë¤ò½Ð¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÇÉÈ¶¤ÎµÄ°÷¤ËÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Î¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ËãÀ¸»á¤âÅÞËÜÉô¤ËÆþ¤ê¡¢2¿Í¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤ÏÅÞ±¿±Ä¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë´´»öÄ¹¤Ë¡¢ËãÀ¸»á¤¬¿ä¤¹ÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿¾®ÎÓÂëÇ·»á¤òÅÞ»ÍÌò¤Ê¤ÉÍ×¿¦¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËãÀ¸»á¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤Ïº£½µÁ°È¾¤Ë¿Í»ö¤Î¹ü³Ê¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢ËãÀ¸»áËÜ¿Í¤Î½è¶ø¤ò´Þ¤á¡¢½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£